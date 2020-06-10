لعبة اندرويد روعة للألغاز الجزائرية القديمة مع الحل مثل الوصلة

هل تحب الألغاز الجزائرية الصعبة والقديمة ؟ اليك هذه اللعبة الرائعة تجد فيها الكثيير من الالغاز الجزائرية كل لغز مكتوب على الصورة والتي تلمح لك على الحل استخدم ذكائك لتجد الحل في كلمة واحدة واحيانا كلمتين تحدى اصدقائك لمعرفة الاجابات وشاركها معهم هذه اللعبة موجهة لجميع الفئات العمرية كبارا...