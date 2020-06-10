لعبة اندرويد روعة للألغاز الجزائرية القديمة مع الحل مثل الوصلة

جلبت لكم لعبة اندرويد رائعة فيها الكثيير من الألغاز الجزائرية القديمة
حملها واترك تعليق ايجابي في قوقل بلاي وضع تقييم لهذه اللعبة واي اقتراحات لتحسينها
ارجو ان تعجبكم
حملها واترك تعليق ايجابي في قوقل بلاي وضع تقييم لهذه اللعبة واي اقتراحات لتحسينها
ارجو ان تعجبكم
ألغاز جزائرية قديمة - Apps on Google Play
هل تحب الألغاز الجزائرية الصعبة والقديمة ؟ اليك هذه اللعبة الرائعة تجد فيها الكثيير من الالغاز الجزائرية كل لغز مكتوب على الصورة والتي تلمح لك على الحل استخدم ذكائك لتجد الحل في كلمة واحدة واحيانا كلمتين تحدى اصدقائك لمعرفة الاجابات وشاركها معهم هذه اللعبة موجهة لجميع الفئات العمرية كبارا...
play.google.com