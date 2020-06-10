لبسة بنوتية حلوة يا سكر # من إبداعي

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
247
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اهلا وسهلا يا زوار منتدى الكرام وأهله المميزون دائما .

يسعدني رجوع إليكم بعد غياب مع جديدي طبعا :
احضرت لكم جبدور بنات صيفي وأنيق وخفيف ورائع ومميز.

ممزوج من خياطة عصرية + لمسة لكروشي مميزة + دونتيل لتزيين .
أما القماش فهوا أختياري حسب ذوقك يا سيدتي .
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شكرا جزيلا لكم تابعوني ليصلكم كل جديدي : ذمتم في رعاية الله وحفظه
 
نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
247
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,129
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة

😍😍😍😍
شجعتيني للخياطة اكثتر
لو تقدري علمينا تفصيل القماش
و المقاسات
 
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