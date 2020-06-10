لبسة بنوتية حلوة يا سكر # من إبداعي

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 247
- النقاط
- 721
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اهلا وسهلا يا زوار منتدى الكرام وأهله المميزون دائما .
يسعدني رجوع إليكم بعد غياب مع جديدي طبعا :
احضرت لكم جبدور بنات صيفي وأنيق وخفيف ورائع ومميز.
ممزوج من خياطة عصرية + لمسة لكروشي مميزة + دونتيل لتزيين .
أما القماش فهوا أختياري حسب ذوقك يا سيدتي .
شكرا جزيلا لكم تابعوني ليصلكم كل جديدي : ذمتم في رعاية الله وحفظه
اهلا وسهلا يا زوار منتدى الكرام وأهله المميزون دائما .
يسعدني رجوع إليكم بعد غياب مع جديدي طبعا :
احضرت لكم جبدور بنات صيفي وأنيق وخفيف ورائع ومميز.
ممزوج من خياطة عصرية + لمسة لكروشي مميزة + دونتيل لتزيين .
أما القماش فهوا أختياري حسب ذوقك يا سيدتي .
شكرا جزيلا لكم تابعوني ليصلكم كل جديدي : ذمتم في رعاية الله وحفظه