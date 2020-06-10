لبسة بنوتية حلوة يا سكر # من إبداعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .اهلا وسهلا يا زوار منتدى الكرام وأهله المميزون دائما .يسعدني رجوع إليكم بعد غياب مع جديدي طبعا :احضرت لكم جبدور بنات صيفي وأنيق وخفيف ورائع ومميز.ممزوج من خياطة عصرية + لمسة لكروشي مميزة + دونتيل لتزيين .أما القماش فهوا أختياري حسب ذوقك يا سيدتي .شكرا جزيلا لكم تابعوني ليصلكم كل جديدي : ذمتم في رعاية الله وحفظه