بندانة surtate للشعر

Yasmina zahra
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اللمة الجزائرية
تحية عطرة للجميع
اليوم حبيت نشاركم بندانة للشعر
من خياطتي سيدتي
وكذلك تقدري تخيطها باليد
نحتاج قماش لي يكون ايلاستيك
طوله حسب طول الراس
و العرض بقياس خمسة اصابع اليد
بعدها نخيطها في الجانب هنا في الصورة عندي 2موديلات وحدا فيها بابيون
و زدت قماش اخر صنعت هذوا بيهم بشوشو نتاعهم و لاو ماسك الشعر مانيش عارفة وش تقولوله
ونزيد في الاخير نلصق لهم ليبول بالالة
النتيجة النهائية
يعني تقدر تستفيدوا منها كمشروع
او على الاقل تفرحي بيها بنياتك
او كادو للي تحبيهم
هذا كان موضوعنا لليوم ان شاء الله كنا خفاف عليكم
شكرا للكل من مر من هنآ.