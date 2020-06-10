بندانة surtate للشعر

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
خياطة.png



اهلا و سهلا باعضاء و زوار
اللمة الجزائرية
تحية عطرة للجميع

اليوم حبيت نشاركم بندانة للشعر
من خياطتي سيدتي 😎
وكذلك تقدري تخيطها باليد

نحتاج قماش لي يكون ايلاستيك
طوله حسب طول الراس
و العرض بقياس خمسة اصابع اليد

بعدها نخيطها في الجانب هنا في الصورة عندي 2موديلات وحدا فيها بابيون

قلااتتننن.jpg

و زدت قماش اخر صنعت هذوا بيهم بشوشو نتاعهم و لاو ماسك الشعر مانيش عارفة وش تقولوله
ونزيد في الاخير نلصق لهم ليبول بالالة 😍

مننننننن.jpg


النتيجة النهائية

ببببببببببببببب.jpg


مككككحمكككك.jpg


يعني تقدر تستفيدوا منها كمشروع
او على الاقل تفرحي بيها بنياتك
او كادو للي تحبيهم 😊


هذا كان موضوعنا لليوم ان شاء الله كنا خفاف عليكم
شكرا للكل من مر من هنآ.

خياطة1.png
 
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