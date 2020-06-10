كلنا ياسر... منتدى اللمة الجزائرية

ياسر

الطفل الذي تم اختطافه سنة 2012

هاهي والدته والشعب الجزائري عبر موقع الفايس بووك يفتحون ملف البحث عن ياسر ابن الشعب من جديد...

بفتح أكبر مجموعة تجمع أكبر عدد ممكن من الأعضاء والشخصيات التي لها علاقة بالصحافة والاعلام.. والمحاماة.. كل شخص يستطيع ان يساعد ام ياسر لتجد فلذة كبدها له كل الأجر

منتدى اللمة الجزائرية يساند ويدعم قضية الطفل ياسر

ندغو الله عزوجل أن يتم كشف الحقيقة واعادة ياسر لحضن أمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهربما تتذكرون قضية#انا_ماماك_ياسر#ياسر_ولدي#قضية_ياسر#ياسر_مفقود_ويرجع#عودة_ياسر_قريبة#كلنا_ياسر#خاطفوا_ياسر_اعيدوه#لن_يغلق_ملف_قضية_ياسر#ياسر_الأملقضية الطفل ياسر تعود من جديد...