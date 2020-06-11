حب الحياة :

اذا كان المرض جرس انذار يدعو الفرد الى التحرك نحو الطبيب، فإن هذا الذي يسمى كرونا يجب ان يدفعنا الى تغيير سلوكنا الصحي.لأن الاستهتار بهذا الوباء ، وعدم الأخذ بالتدابير الوقائية يجعلنا أقل مستوى من الحيوانات، المبرمجة غريزا على حب الحياة .

مخ الهدرة: والله انه درس، لكي نثبت فيه اننا نستحق الحياة .