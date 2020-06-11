سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
حب الحياة :
اذا كان المرض جرس انذار يدعو الفرد الى التحرك نحو الطبيب، فإن هذا الذي يسمى كرونا يجب ان يدفعنا الى تغيير سلوكنا الصحي.لأن الاستهتار بهذا الوباء ، وعدم الأخذ بالتدابير الوقائية يجعلنا أقل مستوى من الحيوانات، المبرمجة غريزا على حب الحياة.
مخ الهدرة: والله انه درس، لكي نثبت فيه اننا نستحق الحياة.
اذا كان المرض جرس انذار يدعو الفرد الى التحرك نحو الطبيب، فإن هذا الذي يسمى كرونا يجب ان يدفعنا الى تغيير سلوكنا الصحي.لأن الاستهتار بهذا الوباء ، وعدم الأخذ بالتدابير الوقائية يجعلنا أقل مستوى من الحيوانات، المبرمجة غريزا على حب الحياة.
مخ الهدرة: والله انه درس، لكي نثبت فيه اننا نستحق الحياة.