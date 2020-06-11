حب الحياة

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
423
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
حب الحياة :
اذا كان المرض جرس انذار يدعو الفرد الى التحرك نحو الطبيب، فإن هذا الذي يسمى كرونا يجب ان يدفعنا الى تغيير سلوكنا الصحي.لأن الاستهتار بهذا الوباء ، وعدم الأخذ بالتدابير الوقائية يجعلنا أقل مستوى من الحيوانات، المبرمجة غريزا على حب الحياة.
مخ الهدرة: والله انه درس، لكي نثبت فيه اننا نستحق الحياة.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
423
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال البشير البشير:
بارك الله فيك اخي سعد على كل مواضيعك النادرة والقيّمة جدا
واصل
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السلام عليكم ....
شكرا لمرروك الذي عطر الموضوع
ونشر بشذاه أركانه
فبارك الله فيك
 
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