شجرة ورواية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.من قرا رواية المنفلوطيتحت ظلال الزيزفوناكيد سيشدك الاسم لأنه سينبش فيك تفاصيل القصة وأحداثها .شجرة الزيزفونشجرة الزيزفون (بالإنجليزية: Linden) إلى الفصيلة الزيزفونية (بالإنجليزية: Tiliaceae family)، والتي تتكون مما يُعادل ثمانين نوعاً، ويرجع أصل هذه الشجرة إلى أوروبا، والمناطق الشمالية ذات المناخ المُعتدل، وقد استخدمت العديد من أجزاء شجرة الزيزفون لخصائصها الصحية منذ مئات السنين، مثل؛ أوراقها، وأزهارها التي تتألف من 5 بتلات تمتاز بلونها الذي يتراوح بين الأبيض والأصفر، ورائحتها العطرة، والتي تُجمع وتحفظ وتجفف للحصول على الفوائد الصحية، إضافة إلى خشبها، ولحائها، وللزيزفون مذاق جيد نسبيّاً؛ حيثُ إنّ الشاي المصنوع من الزيزفون له نكهة الزهر، كما أنّه حلو المذاق، ويُمكن تناوله بارداً أو ساخناًوهذه صور لها .