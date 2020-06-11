مساحة للنسيان

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تتحطم من خلفه النبوءة

يسري بنعشه ليلا عيون العسس تمشط دقات امنياته

هنا على امتداد الفرسخ الاخير يرتل طلاسم الحبق لابقاء للظل ولالون للقاء

الف عام تصادر على الابواب تنكسر الكلمات ببطئ ئهجئ الاسماء عله يستقي من فراغه اسما تشابه على الازمنة يتذكره كما يشتهي أن ينساه ....كم مضى من السنوات

لايتذكر سوى هذا الصدى الممد على كل شيء برد الشمس يتأنى هذا الخريف كأن شيء لم يكن وكانه لم يكن. وكان المساحة الفارغة امامه تمتلئ بالفراغ ايضا

لاشيء يعيد المساء لأيامه

فقط رسم بقعة الضوء ومضى