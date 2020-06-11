مساحة للنسيان

rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
470
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
معلق لأشعار أخر
تتحطم من خلفه النبوءة
يسري بنعشه ليلا عيون العسس تمشط دقات امنياته
هنا على امتداد الفرسخ الاخير يرتل طلاسم الحبق لابقاء للظل ولالون للقاء
الف عام تصادر على الابواب تنكسر الكلمات ببطئ ئهجئ الاسماء عله يستقي من فراغه اسما تشابه على الازمنة يتذكره كما يشتهي أن ينساه ....كم مضى من السنوات
لايتذكر سوى هذا الصدى الممد على كل شيء برد الشمس يتأنى هذا الخريف كأن شيء لم يكن وكانه لم يكن. وكان المساحة الفارغة امامه تمتلئ بالفراغ ايضا
لاشيء يعيد المساء لأيامه
فقط رسم بقعة الضوء ومضى
 
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