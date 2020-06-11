حيث لا أنا °° بقلمي °°

حيث لا أنا..

دوائرٌ من الضوء .

وجهي الذي يكاد لا يُرى...‏

هاهو عارٍ أمامي ..

ظننتُه يوماً وجهاً حقيقياً ...

إنه يبدو كغصن جاف يصعب إصلاحه ،

كم أنت قبيحٌ من الداخل ...

وجهي أيها البشع الدميم ...

أنت مفضوح ...

اختبأ وراء قناعك حتى لا يفهمك الآخرون....

قناعك ذاك الذي تحاول خلعه ..

وضعته الطبيعة وألصقته جيدًا ليبقى إلى الأبد...

أشعر بالسخط الشديد تجاهي و تجاه كل شيء .

الحياة تشدني الى الوراء ...

فكرة الموت التي كانت تسكنني تتبدد شيئاً فشيء ...

ما لا يحتمل، أن تشاهد حياتك يستنزف منها المعنى....

أخرجُ من حفرةٍ عميقة لأدخُل أخرى

حياتي تعاقبٌ مريعٌ من الأخطاء ..

في كلّ خطوةٍ من الطريقِ هاويةٌ تتربص بي ...

أقف ...

لا أتحرك خطوة واحدة إلى الأمام ..

ألتفتُ ، وصوتُ أمي ينادي ...

لا تتأمل كثيراً في الأفق الذي لم يعد يراك

لا تنظر خلفك ..فالأيام لن تعود....

أنت تكبر ، الوقت يهرب بك ...

النوافذ التي تؤذيك أغلقها ،

حتى و إن كانت تطلّ على منظرٍ جميل...

وجهك البريء الشاحب المغطى بالندوب والدماء،

لا تسحقه...

أنت مُرغمٌ على حمل وجهك إلى الأبد و حيثما ذهبت ....

حمل وجهك إلى الأبد ...وجهك إلى الأبد ....إلى الأبد ....

الأبد ...لا نهاية للأبد ..وجهي ، مرعب .​