سر سلطع برجر

السلام عليكم ورحة الله وبركاتهفي كل مرة يروح خيالي وفضولي لمكان اليوم لكرتون سبونجبوبساو تابعو_سلطع برجر اصله من لحم السلطعون ،ولذلك دائما مستر سلطع ما يخفي الوصفه السرية وهو الوحيد الذي يعرفها__ويمكنك ملاحظة أنه هو السلطعون الوحيد في قاع الهامور بعد والدته التي نادرا ماتظهر_ { الحق كاين 3 سلطع وامه ومستر عضلات ايه نتفكر مرة فاجتماع السلطعونات اجتمعو بزاف بصح مش في قاع الهامور_مستر سلطع لم يتذوق سلطع برجر الا مرة واحدة وقال :"So that's what I taste like"__و مقرمشات سلطع برجر ايضا علي شكل مصيدة سلطعون_انتهى