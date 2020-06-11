سر سلطع برجر

ONjINE
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم ورحة الله وبركاته
في كل مرة يروح خيالي وفضولي لمكان اليوم لكرتون سبونجبوب
ساو تابعو
_سلطع برجر اصله من لحم السلطعون ،ولذلك دائما مستر سلطع ما يخفي الوصفه السرية وهو الوحيد الذي يعرفها_
_ويمكنك ملاحظة أنه هو السلطعون الوحيد في قاع الهامور بعد والدته التي نادرا ماتظهر_ { الحق كاين 3 سلطع وامه ومستر عضلات ايه نتفكر مرة فاجتماع السلطعونات اجتمعو بزاف بصح مش في قاع الهامور }
_مستر سلطع لم يتذوق سلطع برجر الا مرة واحدة وقال :"So that's what I taste like"_
_و مقرمشات سلطع برجر ايضا علي شكل مصيدة سلطعون_
انتهى
في كل مرة يروح خيالي وفضولي لمكان اليوم لكرتون سبونجبوب
ساو تابعو
_سلطع برجر اصله من لحم السلطعون ،ولذلك دائما مستر سلطع ما يخفي الوصفه السرية وهو الوحيد الذي يعرفها_
_ويمكنك ملاحظة أنه هو السلطعون الوحيد في قاع الهامور بعد والدته التي نادرا ماتظهر_ { الحق كاين 3 سلطع وامه ومستر عضلات ايه نتفكر مرة فاجتماع السلطعونات اجتمعو بزاف بصح مش في قاع الهامور }
_مستر سلطع لم يتذوق سلطع برجر الا مرة واحدة وقال :"So that's what I taste like"_
_و مقرمشات سلطع برجر ايضا علي شكل مصيدة سلطعون_
انتهى