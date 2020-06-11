سر سلطع برجر

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
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ويكفيني فخرا اني جزائرية
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السلام عليكم ورحة الله وبركاته

في كل مرة يروح خيالي وفضولي لمكان اليوم لكرتون سبونجبوب 😂

ساو تابعو 👇

_سلطع برجر اصله من لحم السلطعون ،ولذلك دائما مستر سلطع ما يخفي الوصفه السرية وهو الوحيد الذي يعرفها_

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_ويمكنك ملاحظة أنه هو السلطعون الوحيد في قاع الهامور بعد والدته التي نادرا ماتظهر_ { الحق كاين 3 سلطع وامه ومستر عضلات ايه نتفكر مرة فاجتماع السلطعونات اجتمعو بزاف بصح مش في قاع الهامور 😂 }

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_مستر سلطع لم يتذوق سلطع برجر الا مرة واحدة وقال :"So that's what I taste like"_


_و مقرمشات سلطع برجر ايضا علي شكل مصيدة سلطعون_

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انتهى ✨
 
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