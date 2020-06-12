إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بعد عودتي للمنتدى اود اشكر من في كل من المديرة التنفيذية للمنتدى و مشرفين و مراقبين و اعضاء المنتدى إلى الغائبين عن المنتدى نرجوا منهم عودة قريبة ان شاء الله المنتدى
ارجوا منكم قبول هذه الهدية المتواضعة
شهادة تكريم لمديرة المنتدى الاخت السلطانة
شهادة تكريم لمشرفين عن المنتدى
شهادة تكريم المراقبين المنتدى
شهادة تكريم لأعضاء المنتدى
وفي الاخير ارجوا منكم قبول مني هذه شهادة تكريمية اخوكم إلياس
ارجوا منكم قبول هذه الهدية المتواضعة
شهادة تكريم لمديرة المنتدى الاخت السلطانة
شهادة تكريم لمشرفين عن المنتدى
شهادة تكريم المراقبين المنتدى
شهادة تكريم لأعضاء المنتدى
وفي الاخير ارجوا منكم قبول مني هذه شهادة تكريمية اخوكم إلياس