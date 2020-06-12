عادي ( بقلمي )

Rǿmẳņĉį LŎvès
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 21 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 1,085
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- 71
- الجنس
- ذكر
عادي
هذٍهِ عبارتي المعتادة...
أقولها بِهدوء مصطنع و إبتسامة كاذبةٍ...فالخيبة تعلمنا الكثير..تعلمنا گيّف نُوِزع الإبتسامات الكاذبة ..
كيّف نكرر كلمة " أنا بخيّر " عند السؤال المعتاد" كيّف حـالك " !؟
كيف نستوعب أن الدُنيّا ليّست أمنة و أن الأوطان شديدةُ القسوة...
للشتاء صدر يتسِع لكل شيء صدر يوقظ بنا مزيدا مِن البرد الممزوج بالوجع و الحنين...
غيوم سوداء تقيم فوق ذاكرتي السوداء تجعلني أتذكر كل ماهو سيء..أشتهي النوم آلف سنةٍ …
لستُ مُتعب .. ولكن بقلبي غصةٌ .. قتلت رغبتي بالحياة !!
مساءُ الإِخّتناق بِرماد للأحلام الضائعة !
مساءُ الحزن والوجع و بَعْض من الموت !
فأي قبر سيحوي روحا حية ؟
هذٍهِ عبارتي المعتادة...
أقولها بِهدوء مصطنع و إبتسامة كاذبةٍ...فالخيبة تعلمنا الكثير..تعلمنا گيّف نُوِزع الإبتسامات الكاذبة ..
كيّف نكرر كلمة " أنا بخيّر " عند السؤال المعتاد" كيّف حـالك " !؟
كيف نستوعب أن الدُنيّا ليّست أمنة و أن الأوطان شديدةُ القسوة...
للشتاء صدر يتسِع لكل شيء صدر يوقظ بنا مزيدا مِن البرد الممزوج بالوجع و الحنين...
غيوم سوداء تقيم فوق ذاكرتي السوداء تجعلني أتذكر كل ماهو سيء..أشتهي النوم آلف سنةٍ …
لستُ مُتعب .. ولكن بقلبي غصةٌ .. قتلت رغبتي بالحياة !!
مساءُ الإِخّتناق بِرماد للأحلام الضائعة !
مساءُ الحزن والوجع و بَعْض من الموت !
فأي قبر سيحوي روحا حية ؟