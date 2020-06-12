عادي ( بقلمي )

السلام عليكم

يقال ان الوجع يدفع بصاحبه الى شخصية فولاذية تجعل منه جداارا لكل العواصف الآتية بعد حين

لكنه يكون عدوا حينما يجعل صاحبه خليلا له

فيتلذذ الموجوع بألمه وكلما طالت الفترة يصير كفلذة كبد تمسك بها لو تركها فقد شخصيته

يظن ان الوجع يصنع منه شيئا ظلاميا لا يمكن الوصول إليه لكنه لا يعلم أنه يطيل فترة النواح ولا يتقدم

أتكلم هكذا لأني فعلا وصلت في فترة طويلة لهكذا حاله وتلذذت بالألم ولم أعترف كأنه صار جزءا من روحي أتحدث معه في كل خاطرة و أستمتع ويزيد الظلام داخلي كل مرة أكثر

فعلا أدركت أن الحياة صعبة .. والناس لا ثقة فيهم .. وفقدت أو بالأحرى محوت الكثير من الصديقات ولم أندم .. كل ما على المرء فعله ان يحارب ويجازف ويفكر بعمق و يتأنى ويعتني بنفسه .. ويستخذم كل ما حوله لتطوير نفسه

خاطره جميلة ألفاظ متناسقة بوركت​