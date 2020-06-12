عادي ( بقلمي )

Rǿmẳņĉį LŎvès

Rǿmẳņĉį LŎvès

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
71
الجنس
ذكر
عادي
هذٍهِ عبارتي المعتادة...
أقولها بِهدوء مصطنع و إبتسامة كاذبةٍ...فالخيبة تعلمنا الكثير..تعلمنا گيّف نُوِزع الإبتسامات الكاذبة ..
كيّف نكرر كلمة " أنا بخيّر " عند السؤال المعتاد" كيّف حـالك " !؟
كيف نستوعب أن الدُنيّا ليّست أمنة و أن الأوطان شديدةُ القسوة...
للشتاء صدر يتسِع لكل شيء صدر يوقظ بنا مزيدا مِن البرد الممزوج بالوجع و الحنين...
غيوم سوداء تقيم فوق ذاكرتي السوداء تجعلني أتذكر كل ماهو سيء..أشتهي النوم آلف سنةٍ …
لستُ مُتعب .. ولكن بقلبي غصةٌ .. قتلت رغبتي بالحياة !!
مساءُ الإِخّتناق بِرماد للأحلام الضائعة !
مساءُ الحزن والوجع و بَعْض من الموت !
فأي قبر سيحوي روحا حية ؟​
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
يقال ان الوجع يدفع بصاحبه الى شخصية فولاذية تجعل منه جداارا لكل العواصف الآتية بعد حين
لكنه يكون عدوا حينما يجعل صاحبه خليلا له
فيتلذذ الموجوع بألمه وكلما طالت الفترة يصير كفلذة كبد تمسك بها لو تركها فقد شخصيته
يظن ان الوجع يصنع منه شيئا ظلاميا لا يمكن الوصول إليه لكنه لا يعلم أنه يطيل فترة النواح ولا يتقدم
أتكلم هكذا لأني فعلا وصلت في فترة طويلة لهكذا حاله وتلذذت بالألم ولم أعترف كأنه صار جزءا من روحي أتحدث معه في كل خاطرة و أستمتع ويزيد الظلام داخلي كل مرة أكثر
فعلا أدركت أن الحياة صعبة .. والناس لا ثقة فيهم .. وفقدت أو بالأحرى محوت الكثير من الصديقات ولم أندم .. كل ما على المرء فعله ان يحارب ويجازف ويفكر بعمق و يتأنى ويعتني بنفسه .. ويستخذم كل ما حوله لتطوير نفسه
خاطره جميلة ألفاظ متناسقة بوركت
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
تمت الموافقة
.....
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

كلمات معبرة
فعلا عادة ما استعملها عادي او normale
قد تكون محلا للصمت على كثير من الاحاسيس و العواصف لكن اجملها عندي حين تعني لا يهم لا أهتم

بوركت على الموضوع
في انتظار جديدك
 
Rǿmẳņĉį LŎvès

Rǿmẳņĉį LŎvès

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 ديسمبر 2011
المشاركات
1,085
النقاط
71
الجنس
ذكر
الحياة و قساوة المحيطين بك ..
يجعلك انسانا ذو خراب
شهصا يريد التطوع بروحه لينهي كابوسا
ازدحم مع الحلم ذات يوم ..

شكرا لكما ...
#سيلونس
 
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