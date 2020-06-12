بعض اطباقي الرمضانية.. الجزء الاول

السلاااام عليكمصحا رمضانكم صحاا عيدكم مالغري روطارليوم وانا ندور في تيليفوني لقيت بعض الصور لبعض اطباق رمضان وقلت نجي نفكركم فاليامات الزينة مانتفكرش وحدي هيهيهيمرحبا مرحبا في كوزينتي عتبة مربوحة نسقبلك بالحلوبصحتكم كملتو طلعتو سكر ايا نطلعلكم لاطونسيون دوك هيهيهيبسم الله هدا دولمة قرنونوتحتها جواز شيفلورسفيريةطاجين الزيتوندولمة كرمبيطبوري ودجاجبطاطا فالفور ودجاج وارزدوارةشربة تركيةطاجين حلو يممممدولمة بطاطا وقرعةنلتقي في الجزء الثاني ان شاء الله