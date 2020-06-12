بعض اطباقي الرمضانية.. الجزء الاول

زهور الشوق
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 26 ماي 2011
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- 6,085
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- 851
- محل الإقامة
- سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
- الجنس
- أنثى
السلاااام عليكم
صحا رمضانكم صحاا عيدكم مالغري روطار
ليوم وانا ندور في تيليفوني لقيت بعض الصور لبعض اطباق رمضان وقلت نجي نفكركم فاليامات الزينة مانتفكرش وحدي هيهيهي
مرحبا مرحبا في كوزينتي عتبة مربوحة نسقبلك بالحلو
بصحتكم كملتو طلعتو سكر ايا نطلعلكم لاطونسيون دوك هيهيهي
بسم الله هدا دولمة قرنون
وتحتها جواز شيفلور
سفيرية
طاجين الزيتون
دولمة كرمبيط
بوري ودجاج
بطاطا فالفور ودجاج وارز
دوارة
شربة تركية
طاجين حلو يمممم
دولمة بطاطا وقرعة
نلتقي في الجزء الثاني ان شاء الله
صحا رمضانكم صحاا عيدكم مالغري روطار
ليوم وانا ندور في تيليفوني لقيت بعض الصور لبعض اطباق رمضان وقلت نجي نفكركم فاليامات الزينة مانتفكرش وحدي هيهيهي
مرحبا مرحبا في كوزينتي عتبة مربوحة نسقبلك بالحلو
بصحتكم كملتو طلعتو سكر ايا نطلعلكم لاطونسيون دوك هيهيهي
بسم الله هدا دولمة قرنون
وتحتها جواز شيفلور
سفيرية
طاجين الزيتون
دولمة كرمبيط
بوري ودجاج
بطاطا فالفور ودجاج وارز
دوارة
شربة تركية
طاجين حلو يمممم
دولمة بطاطا وقرعة
نلتقي في الجزء الثاني ان شاء الله