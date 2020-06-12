هكذا يخفف اليابانيين من التوتر

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
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محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
بعد قضاء 30 دقيقة ملفوف تمامًا بقطعة قماش بهذا الشكل، يخفف اليابانيين من التوتر ويريحون عضلاتهم واعادة تنظيم الساعة البيولوجية للنوم .
هذا العلاج معروف بـ إسم Otonamaki
{والله غير عجبتني الحالة لازم نجربوها 😂 😂 انا حسبالي جثث فالاول مبعد عرفتهم حيين المشكل من وين راهم يتنفسو :rolleyes:😂😂😂 }

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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
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24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
غرباء هم اليابانيون لكن كي تخفف عن الضغط خاصة في العمل بالذكر الله تعالى اي بالاستغفار و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الاذكار الصباح والمساء
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
غرباء هم اليابانيون لكن كي تخفف عن الضغط خاصة في العمل بالذكر الله تعالى اي بالاستغفار و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الاذكار الصباح والمساء
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ايه صح بصح الطريقة فعلا مثيرة للاهتمام و مستوحاه من الجنين في رحم الأم , يُقال انها تساعد في إعادة المرونة للجسم وتعالج تصلباته وتعطي شعور بالإسترخاء
خخخخ يلزم نجربها اذا مرجعونيش هريسة 😂

ايه عندك الحق احنا بسجدة يروح كلش لكن هذي ثقافتهم هوما
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,804
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ONjINE:
ايه صح بصح الطريقة فعلا مثيرة للاهتمام و مستوحاه من الجنين في رحم الأم , يُقال انها تساعد في إعادة المرونة للجسم وتعالج تصلباته وتعطي شعور بالإسترخاء
خخخخ يلزم نجربها اذا مرجعونيش هريسة 😂

ايه عندك الحق احنا بسجدة يروح كلش لكن هذي ثقافتهم هوما
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كلامك صواب نحن بسحدة لله يخفف علينا كل شيء
قال الله تعالى الابذكر الله تطمئن القلوب
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ONjINE:
ههههه منعرف كيفاه يتحملو داك نجربها ونردلكم الخبر 😂😂
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ههههه قبل ما تجربي خبري اهلك هوما يحسبوك خردة
و يرموك هههههه
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ههههه قبل ما تجربي خبري اهلك هوما يحسبوك خردة
و يرموك هههههه
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دوك لازم واحد يربطني ياك ساو انا عندي زوج خاوتي صغار عليا اشرار هههه يديرولي التبهديل يرجعوني كفتة ونولي مومياء بدل مانحي ستراس اللهم نسكت وخلاص 😂 😂
 
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