هكذا يخفف اليابانيين من التوتر

قال إلياس: غرباء هم اليابانيون لكن كي تخفف عن الضغط خاصة في العمل بالذكر الله تعالى اي بالاستغفار و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الاذكار الصباح والمساء إضغط للتوسيع...

ايه صح بصح الطريقة فعلا مثيرة للاهتمام و مستوحاه من الجنين في رحم الأم , يُقال انها تساعد في إعادة المرونة للجسم وتعالج تصلباته وتعطي شعور بالإسترخاءخخخخ يلزم نجربها اذا مرجعونيش هريسةايه عندك الحق احنا بسجدة يروح كلش لكن هذي ثقافتهم هوما