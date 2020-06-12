هكذا يخفف اليابانيين من التوتر

ONjINE
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ايه صح بصح الطريقة فعلا مثيرة للاهتمام و مستوحاه من الجنين في رحم الأم , يُقال انها تساعد في إعادة المرونة للجسم وتعالج تصلباته وتعطي شعور بالإسترخاءغرباء هم اليابانيون لكن كي تخفف عن الضغط خاصة في العمل بالذكر الله تعالى اي بالاستغفار و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الاذكار الصباح والمساء
ههههه منعرف كيفاه يتحملو داك نجربها ونردلكم الخبريا حفيظ هذا هبال هههههه
فعلا ليس كل الاذكياء اذكياء
كلامك صواب نحن بسحدة لله يخفف علينا كل شيءايه صح بصح الطريقة فعلا مثيرة للاهتمام و مستوحاه من الجنين في رحم الأم , يُقال انها تساعد في إعادة المرونة للجسم وتعالج تصلباته وتعطي شعور بالإسترخاء
خخخخ يلزم نجربها اذا مرجعونيش هريسة
ايه عندك الحق احنا بسجدة يروح كلش لكن هذي ثقافتهم هوما
ههههه قبل ما تجربي خبري اهلك هوما يحسبوك خردةههههه منعرف كيفاه يتحملو داك نجربها ونردلكم الخبر
دوك لازم واحد يربطني ياك ساو انا عندي زوج خاوتي صغار عليا اشرار هههه يديرولي التبهديل يرجعوني كفتة ونولي مومياء بدل مانحي ستراس اللهم نسكت وخلاصههههه قبل ما تجربي خبري اهلك هوما يحسبوك خردة
و يرموك هههههه
ني خايفة نجربها ميلقاونيش اصلاههههه قبل ما تجربي خبري اهلك هوما يحسبوك خردة
و يرموك هههههه