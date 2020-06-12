ONjINE
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لماذا تكون حروف لوحة المفاتيح " Keyboard " مبعثرة ؟
الجميع قد لاحظ أن حروف لوحة المفاتيح على الحاسوب و الهاتف الذكي أنها غير مرتبة أبجدياً سواء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية أو باقي اللغات الأخرى .
السر وراء ذلك يعود لعام 1714 وتحديداً سنة صنع الآلة الطابعة .
أول لوحة مفاتيح صنعت في العالم كانت خاصة بآلة الطباعة من تصميم العالم " كريستوفر شولز " ، وقد إعتمد حينها الترتيب الأبجدي العادي " … ABCDE " لكن بحكم تقارب الحروف الأكثر استعمالاً مثل " s-h , t-h , e-a , e-io-u " أصبحت الكتابة صعبة وتأخذ وقتاً أطول ومجهوداً فكرياً أكبر .
هذا ما دفع " شولز " لإعادة التفكير في مكان الحروف على لوحة المفاتيح .
ومن خلال التجربة والمحاولة توصل في النهاية لكيفية تصميم لوحات مفاتيح سهلة الإستخدام للطباعة السريعة ، كما هي معروفة اليوم
الجميع قد لاحظ أن حروف لوحة المفاتيح على الحاسوب و الهاتف الذكي أنها غير مرتبة أبجدياً سواء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية أو باقي اللغات الأخرى .
السر وراء ذلك يعود لعام 1714 وتحديداً سنة صنع الآلة الطابعة .
أول لوحة مفاتيح صنعت في العالم كانت خاصة بآلة الطباعة من تصميم العالم " كريستوفر شولز " ، وقد إعتمد حينها الترتيب الأبجدي العادي " … ABCDE " لكن بحكم تقارب الحروف الأكثر استعمالاً مثل " s-h , t-h , e-a , e-io-u " أصبحت الكتابة صعبة وتأخذ وقتاً أطول ومجهوداً فكرياً أكبر .
هذا ما دفع " شولز " لإعادة التفكير في مكان الحروف على لوحة المفاتيح .
ومن خلال التجربة والمحاولة توصل في النهاية لكيفية تصميم لوحات مفاتيح سهلة الإستخدام للطباعة السريعة ، كما هي معروفة اليوم