لماذا تكون حروف لوحة المفاتيح " Keyboard " مبعثرة ؟الجميع قد لاحظ أن حروف لوحة المفاتيح على الحاسوب و الهاتف الذكي أنها غير مرتبة أبجدياً سواء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية أو باقي اللغات الأخرى .السر وراء ذلك يعود لعام 1714 وتحديداً سنة صنع الآلة الطابعة .أول لوحة مفاتيح صنعت في العالم كانت خاصة بآلة الطباعة من تصميم العالم " كريستوفر شولز " ، وقد إعتمد حينها الترتيب الأبجدي العادي " … ABCDE " لكن بحكم تقارب الحروف الأكثر استعمالاً مثل " s-h , t-h , e-a , e-io-u " أصبحت الكتابة صعبة وتأخذ وقتاً أطول ومجهوداً فكرياً أكبر .هذا ما دفع " شولز " لإعادة التفكير في مكان الحروف على لوحة المفاتيح .ومن خلال التجربة والمحاولة توصل في النهاية لكيفية تصميم لوحات مفاتيح سهلة الإستخدام للطباعة السريعة ، كما هي معروفة اليوم