ONjINE
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هذا الرجل في الصورة هو المصري محمد مشالي " طبيب الفقراء "
اول واحد يرفض مبلغ التبرع الكبير الذي يقدمه برنامج غيث وقال ان سندويشا بسيطا يكفيه في اليوم .
تخرج هذا الطبيب الاستثنائي من كلية الطب عام 1967و حاز الاول على دفعته بنسبة 99.3% ...
محمد مشالي يعالج الفقراء منذ 50 سنة مجانا في عيادته بل ويعطيهم المال لشراء الدواء ولا يأخذ سوى 10 جنيهات (أقل من دولار واحد )مقابل الكشف للمرضى القادرين ماديا .
يصطف مئات المرضى يوميا امام عيادته المتواضعة و يعمل الدكتور محمد 10 ساعات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا ليعالج أكبر عدد من الناس .
محمد مشالي لا يملك سيارة ولا حتى هاتف خليوي يسير من منزله الى العيادة سيرا على الاقدام رغم ان عمره بلغ 80 ,
حتى عندما سمع أحد اثرياء الخليج عن قصته تبرع له بــ20 ألف دولار و اهداه سيارة رأفتا بحاله لكن بعد سنة اكتشف فاعل الخير عند عودته لمصر ان محمد وزع المال على مرضاه الفقراء وباع السيارة ليشترى اجهزة تحاليل ليحلل لمرضاه مجانا .
يقول محمد مشالي : أكتشفت بعد تخرجي ان ابي ضحى بتكاليف علاجه ليجعل مني طبيبا .. فعاهدت الله ألا اخذ قرش واحد من فقير او معدوم
" كن إنساناً قبل أن تكون طبيباً "
اول واحد يرفض مبلغ التبرع الكبير الذي يقدمه برنامج غيث وقال ان سندويشا بسيطا يكفيه في اليوم .
تخرج هذا الطبيب الاستثنائي من كلية الطب عام 1967و حاز الاول على دفعته بنسبة 99.3% ...
محمد مشالي يعالج الفقراء منذ 50 سنة مجانا في عيادته بل ويعطيهم المال لشراء الدواء ولا يأخذ سوى 10 جنيهات (أقل من دولار واحد )مقابل الكشف للمرضى القادرين ماديا .
يصطف مئات المرضى يوميا امام عيادته المتواضعة و يعمل الدكتور محمد 10 ساعات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا ليعالج أكبر عدد من الناس .
محمد مشالي لا يملك سيارة ولا حتى هاتف خليوي يسير من منزله الى العيادة سيرا على الاقدام رغم ان عمره بلغ 80 ,
حتى عندما سمع أحد اثرياء الخليج عن قصته تبرع له بــ20 ألف دولار و اهداه سيارة رأفتا بحاله لكن بعد سنة اكتشف فاعل الخير عند عودته لمصر ان محمد وزع المال على مرضاه الفقراء وباع السيارة ليشترى اجهزة تحاليل ليحلل لمرضاه مجانا .
يقول محمد مشالي : أكتشفت بعد تخرجي ان ابي ضحى بتكاليف علاجه ليجعل مني طبيبا .. فعاهدت الله ألا اخذ قرش واحد من فقير او معدوم
" كن إنساناً قبل أن تكون طبيباً "