هذا الرجل في الصورة هو المصري محمد مشالي " طبيب الفقراء "اول واحد يرفض مبلغ التبرع الكبير الذي يقدمه برنامج غيث وقال ان سندويشا بسيطا يكفيه في اليوم .تخرج هذا الطبيب الاستثنائي من كلية الطب عام 1967و حاز الاول على دفعته بنسبة 99.3% ...محمد مشالي يعالج الفقراء منذ 50 سنة مجانا في عيادته بل ويعطيهم المال لشراء الدواء ولا يأخذ سوى 10 جنيهات (أقل من دولار واحد )مقابل الكشف للمرضى القادرين ماديا .يصطف مئات المرضى يوميا امام عيادته المتواضعة و يعمل الدكتور محمد 10 ساعات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا ليعالج أكبر عدد من الناس .محمد مشالي لا يملك سيارة ولا حتى هاتف خليوي يسير من منزله الى العيادة سيرا على الاقدام رغم ان عمره بلغ 80 ,حتى عندما سمع أحد اثرياء الخليج عن قصته تبرع له بــ20 ألف دولار و اهداه سيارة رأفتا بحاله لكن بعد سنة اكتشف فاعل الخير عند عودته لمصر ان محمد وزع المال على مرضاه الفقراء وباع السيارة ليشترى اجهزة تحاليل ليحلل لمرضاه مجانا .يقول محمد مشالي : أكتشفت بعد تخرجي ان ابي ضحى بتكاليف علاجه ليجعل مني طبيبا .. فعاهدت الله ألا اخذ قرش واحد من فقير او معدوم ⁦⁩⁦" كن إنساناً قبل أن تكون طبيباً " ⁦