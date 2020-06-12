سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر والمغرب!

Ma$Ter

Ma$Ter

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▪سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر والمغرب!

*تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

*«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ:*
1️⃣ *كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ*
2️⃣ *وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ*
3️⃣ *وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ*
4️⃣ *وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ*
5️⃣ *وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم*
6️⃣ *وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ*
7️⃣ *وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا*
*إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»*
رواه أحمد وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٨)
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- "وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلّا الشِّرْكُ": أي لا يمكن لأي ذنبٍ أن يهلِكَه إلا الشرك.​
 
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