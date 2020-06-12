سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر والمغرب! سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر والمغرب!

*تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات*

*«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ:*

*كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ*

*وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ*

*وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ*

*وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ*

*وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم*

*وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ*

*وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا*

*إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»* *كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ**وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ**وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ**وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ**وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم**وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ**وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا**إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:رواه أحمد وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٨)_____________- "وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلّا الشِّرْكُ": أي لا يمكن لأي ذنبٍ أن يهلِكَه إلا الشرك.​