▪سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر والمغرب!

Ma$Ter
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سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر والمغرب!
*تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات*
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
*«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ:*
*كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ*
*وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ*
*وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ*
*وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ*
*وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم*
*وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ*
*وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا*
*إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»*
رواه أحمد وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٨)
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- "وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلّا الشِّرْكُ": أي لا يمكن لأي ذنبٍ أن يهلِكَه إلا الشرك.