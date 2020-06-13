كنت اراك انسان عادي ليس لك من القدسية شيئا

فيك ملاك وشيطان في صراع دائم

ولم اخرجك يوما من دائرة الانسان

حتى الفتك فرايت كأن شيطانك اسلم

بل كأن روحا ملائكية غزت ظاهرك

هل اندم اني رفعتك هل اندم انني خدعت بتبرج روحك

ام اندم على انني ملكت عينا بريئة الى حد السذاجة .