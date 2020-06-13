صراع دفين

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,159
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
كنت اراك انسان عادي ليس لك من القدسية شيئا
فيك ملاك وشيطان في صراع دائم
ولم اخرجك يوما من دائرة الانسان
حتى الفتك فرايت كأن شيطانك اسلم
بل كأن روحا ملائكية غزت ظاهرك
هل اندم اني رفعتك هل اندم انني خدعت بتبرج روحك
ام اندم على انني ملكت عينا بريئة الى حد السذاجة .
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,517
النقاط
1,171
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
تم الاعتماد أستاذنا
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,517
النقاط
1,171
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
كل يرى الناس بعين طبعه ،
فإن رأيته ملائكا ظاهره فذلك لأنك ترى بعين صافية نقية ..
الطيبة والانسانية ليست ذنبا ،
وإنما أصبحت ضربا من الغرابة ..
...
نص جميل ..
بوركت
 
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