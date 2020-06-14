رحلة الخلود ....الطريق إلى الجنة أو النار ...الحلقة 01

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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ذكر
القبر
القبر اول منازل الآخرة ، حفرة نار للكافر و المنافق و روضة للمؤمن ، العذاب فيه على معاص منها : عدم التنزه من البول و النميمة و الغلول من النغم و الكذب و النوم على الصلاة و هجر القران و الزنا و اللواط و السحاق و الربا و عدم رد الدين و غيرها ، و ينجي منها العمل الصالح الخالص لله ، و التعوذ من عذابه ، و قراءة سورة الملك و غير ذلك ، و يعصم من عذابه : الشهيد و المرابط و الميت يوم الجمعة و المب
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,832
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحلقة رقم 02
النفخ في الصور
الصور قرن عظيم التقمه إسرائيل ينتظر متى يؤمر بنفخه ، الاولى نفخة الفزع و الصعق قال تعالى ( ونفخ في الصور فصعق من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله ) فيخرب الكون كله و من بعد أربعين ينفخ الثانية قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون )
 
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