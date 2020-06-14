رحلة الخلود ....الطريق إلى الجنة أو النار ...الحلقة 01

القبر

القبر اول منازل الآخرة ، حفرة نار للكافر و المنافق و روضة للمؤمن ، العذاب فيه على معاص منها : عدم التنزه من البول و النميمة و الغلول من النغم و الكذب و النوم على الصلاة و هجر القران و الزنا و اللواط و السحاق و الربا و عدم رد الدين و غيرها ، و ينجي منها العمل الصالح الخالص لله ، و التعوذ من عذابه ، و قراءة سورة الملك و غير ذلك ، و يعصم من عذابه : الشهيد و المرابط و الميت يوم الجمعة و المب