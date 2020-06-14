قصة ابو نيتين

يُحكى أنَّ شاباً بدوياً كانت توصيه امه دائماً

أن لا يصاحب ( ابو نيتين )

فقال : كيف أعرف أن له نيتين يا أمي

قالت : هو سيخبرك بأن له نيتين من تلقاء نفسه وبلسانه,,,

ماتت أمه فحزن كثيراً وبقي في البيت وحيداً

وبعدها فكر بأن يبيع البيت ويرحل عن الديرة

فاشترى بعيرا وسلاحاً وأخذ باقي المال

وسافر,,,

وفي الطريق لقي رجل مصاب مكسور الساق

يكاد يموت من العطش

فنزل من البعير واسقاه الماء

وفك عمامته وربط ساق الرجل

وحمله على البعير وسار

وفي اثناء الطريق اخذا يتبادلان اطراف الحديث

فسأله الشاب : ما اصابك وكيف اتيت إلى هنا

فقال : كنا في غزوة وأنهزمنا

وأصبت في ساقي وهرب عني اصدقائي

فأخذ الرجل المكسور يسأل الشاب عن حاله

فأخبره وقال أمي : كانت توصيني دائماً ان لا أصاحب أبو نيتين

فقال الرجل: أنا لي نيتين

فضحك الشاب وسارا معاً

ووصلوا إلى بئر

فقال المكسور دعني انزل وأجلب الماء

فقال الشاب : لا أنت مريض أنا سأنزل

فربط الحبل في عنق البعير

ونزل البئر فملأ القربه

ونزل في الثانيه لسقي البعير

فلما وصل ركوة البئر (الركوة صخرة بأسفل البئر بجانب الماء)

قطع الحبل "أبو نيتين" ورماه على الرجل

فقال الرجل : يافلان الحبل

فقال : انا اخبرتك من البداية ان لي نيتين

فقال : البعير والسلاح والمال لك

لكن اخرجني من البئر

قال : لتقتلني

قال : لك الله وامانه ما اقتلك

قال : لا

ومشى ابو نيتين

وبقي الرجل بالبئر

وهو يتفكر في مقولة أُُمه أن لا يعاشر أبو نيتين

فلما حل الظلام وانتصف الليل فإذا بطيور

تحط على طرف البئر

فأخذت تتحدث مع بعضها

فإذا هذين الغرابين من الجن!

فقال الاول : فلان هل تعرف بنت الشيخ فلان

قال : نعم

قال : تذكر تلك البنت الجميلة

التي تقدم لخطبتها الالاف الرجال ورفضتهم

قال : نعم اذكره

قال : عملت لها سحر عظيم

فأصبحت كالمجنونه

تقطع ثيابها وتصيح

ولم يتقدم لخطبتها احد

وفك هذا السحر جداً بسيط

قال : كيف

قال : يقرأون الفاتحه سبع مرات في ماء ويسقونها البنت فتشفى باذن الله

قال الغراب الثاني:

انت لم تصنع شيء ياصديقي

هل تذكر مدينة الشيخ حارب المشهورة بالخضرة والمزارع

والماء؟

قال : نعم

قال : صنعت لها سحر عظيم

فجففت ماء الابار وهي الآن خاوية على عروشها لا يسكنها احد

قال : كيف؟

قال : سددت الماء بمجمع العيون في البئر الذي يقع تحت الجبل وهو مجمع العيون فأصبح جافا من عملي

وفك السحر جداً بسيط

فقال : كيف؟

قال: يقرأون خواتيم سورة البقرة والمعوذات في ماء ويصبونه على منبع الماء فينفك السحر ويعود يتدفق الماء

الرجل في اسفل البئر يسمع كلام الجن

وهي اشارة على ان الجن لا يرون بالظلام ولا يعلمون الغيب,,,

طلع الصباح فطارت الطيور فمرت قافلة بالبئر

فنزلو الدلو بالبئر فأخذ الرجل الدلو فقطعه

قالو ربما جيلان البئر قطعت الحبل

فنزلو الدلو الثاني

فقطعه

والثالث فقطعه

قال كبير القافله : والله ان البئر فيها بلاء

من ينزل فتشجع اشجعهم قال : انا انزل

فلما وصل ركوة البئر فإذا الرجل

فقال : بسم الله انت جن ام انس

فقال : يا اخي انا انس وقصتي كذا وكذا

فقال : لماذا قطعت الدلو ؟

قال : لو تعلقت بالدلو ورأيتموني

لخفتم وتركتم الحبل فسقطت فمت

وانا امتح لكم الماء ( أمتح أي يخرج الماء بواسطه الدلو من البئر )

فخرج الرجل وقال لهم قصته

قالوا : إلى أين انت ذاهب ؟ قال : إلى مدينة الشيخ حارب

مدينة البنت المسحورة

فقالوا : نحن في طريقنا إليها

فلما وصلو كان من يستقبل الضيوف

هو شيخ القبيلة

فلما جلسوا عنده واكرمهم

سمع الرجل صياح بالبيت

قال : يا شيخ ما الامر؟

قال : هذي بنتي مريضه اصابها بلاء من 4 سنوات

ولم اجد حكيم ولا طبيب الا واتيته بها ولكن دون فائدة

قال : مالذي تعطيني ان جعلت بنتك تتشافى؟ قال : لك ماتريد.

فقال : تزوجني بنتك وتعطيني مال

فقال : ابشر لكن هل تقدر؟

قال : هاتو لي ماء

وكانت البنت تصرخ وتمزق ثيابها

فقرأ به ورش عليها واسقاها

ففاقت واخذت تتستر

ودخلت عند النساء

فشفيت

فقال أبوها:

أطلب

فقال: مال وتزوجني اياها

فقال: ولك مني بيت بجواري ايضاً قال : لا

اريد طريق المدينة التي جف ماؤها

قال الشيخ حارب : ماذا تريد من بلد ميت ليس فيه ماء ؟

قال : لي حاجه هناك

المهم تجهز واخذ زوجته معه ورحل

فلما وصل المدينة

فإذا ليس فيها إلا 3 بيوت والبقية هجروها

ويأتون بالماء من مسافات بعيدة

فذهب إلى بيت الشيخ في المدينة

وقال : ماذا اصاب هذه الديرة

قال : كانت هذه الديرة غنية بالماء والخيرات

ومن 4 سنين اصابها قحط

وجفت مياه الابار

وهي كما ترى

فقال : ما لي اذا ارجعت ماء الابار ؟

فقال : لك ماتريد لكن هل تقدر ؟

فقال : اريد مزرعه ومال وبيت

فقال : لك ذلك

فقال : اين البئر الرئيسة (مجمع العيون)؟

فقال: هنا

قال : هاتو لي ماء فقرأ به وصبه على منبع الماء

فانفجر الماء كالنافورة

وعاد الخير

واخذ مزرعته وعاش مكرم معزز عند الشيخ واهل المدينة

وفي يوم من الايام

جاء الرجل ضيف..!

فإذا هذا ابو نيتين

فعرفه الرجل

وقال : فلان هل تذكرني؟

فقال ابو نيتين : لا

قال : انا ابو نية الذي تركته في البئر

قال : كيف اصبحت كما ارى؟

قال القصة كذا وكذا

فخرج ابو نيتين

فقال الرجل : إلى اين ؟ قال : إلى البئر

قال : يارجل أنتظر وفي الصباح رباح

قال : والله ما ابيت الا فالبئر الليلة

فذهب ابو نيتين

فلما وصل ركوة البئر

وجاء اخر الليل

فإذا بالغرابين

يحطان على البئر

لانهم يجتمعون عند هذه البئر كل نهاية عام هجري

فأخذوا يتحدثون

قال الاول:

فلان هل تدري ماذا حل ببنت الشيخ حارب؟

قال : ماذا؟

قال : انفك السحر عنها.!

قال الاخر:

وانا ايضاً المدينة التي كنت أحبس الماء عنها

رجع الماء لها وانفك السحر

قال : والله يافلان

بظني عندما كنا نتحدث في تلك السنة ان شخصا ما كان في البئر

قال : ما رأيك ان ندفن هذه البئر المشؤمه؟

ففوراً دفنوا البئر فوق رأس ابونيتين ...

وهكذا كانت نهاية " أبونيتين "

[وعلى نياتكم ترزقون]

قصة من التراث.