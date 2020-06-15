أنا وحيد أنا خائف×بقلمي×

أنا وحيد ..أنا خائف ...

و ضائع.. بعيد كل البعد, عن كل شيئ.

إنها الحياة لا تجعني أطمح فيها لشيء..

في داخلي، ثمة رجل و امرأة ،

يتحدثان عن الوحدة، بصوت مرتفع...

الرجل يريد أن يكسر كل شي ...

المرأة تريد ان تحيا حتى تنسى كل شي ...

يستيقظ الرجل الوحيد في منتصف الليل

يلعن كُل شيء

ثم يتلاشى...

المرأة الوحيدة تبكي ليلاً ..

تلعن كل شيء ...

و تنام متشردة على حافة رصيف ...

نحن عالقون هنا ،

في مستنقع الوقت الذي لا يموت ...

حياتنا عبارة عن ممرات ضيقة

ممرات بلا مخارج بل هناك حُفر

هذه الحُفر لا يعرفها أحد سواي

هذه الحُفر هي فرص النجاة الوحيدة لي

لا تخبر أحدا عنها سوف يدمروني اذا سنحت لهم الفرصة...

البشر أشرار و عدائيون بشكل مرعب...

يريدون قتلي ، أنا لا أخاف الموت

أنا أخافهم ، حقاً أخافكم .

إن هذا الخوف غير مبالغ فيه، أنتم هنا، عليكم أن تخافوا،

أنا هناك علي أن تخاف..​