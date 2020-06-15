ألم :

لقد ارغمتني على حبك في الحياة .

فقلت لك كم من مرة: "والله نشتيك خويا واليوم برحيلك تركت فراغا، ووجعا في القلب...أحاول جاهدا تجاوزه....لكن صور كرمك وجودك، وطيبتك، وانت اخي وزميلي وجاري....وجلسات السمر في المقهى، ومواقف الشهامة والرجولة معي كلما احتجتك...كلملتك الدافئة التي كنت تعبر من خلالها عن معزتك وتقديرك لي في كل لقاء.كل تلك الصور الجميلة معك ترفض، وتجبرني على البكاء من الصغار.لكن ان تموت واعجز عن توديعك، وحمل جسدك الطاهر، واقوم واهلي بواجب العزاء عبر الهاتف...فذلك كثير والله. تغمد الله أخي برحمته الواسعة والهم زوجته وأهله جميل الصبر..وارفع عنا البلاء