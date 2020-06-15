معا لنساعد الانسانية

السلام عليكم ايها الاحبة الكرام طبتم وطاب مسعاكم

نسال الله التوفيق والسداد في فعل الخير لنا ولكم

ايها الاخوة اردت ان اتشارك واياكم هدا الموضوع

ضقت درعا وانا ابحث فلا اجد نتيجة في google بحثت عن اهم المناطق الفقيرة في بلادنا اهم المشاكل التي تعاني منها لكني لم اجد لدلك وسيلة ارغب في بداية العطاء وبدل الجهد لفعل الخير

ارجو منكم التفاعل بدكر اهم الاحياء الفقيرة في ولاياتكم اهم المشاكل التي يعاني منها

و اجر من دل على الخير كاجر فاعله

فلربما سنساعد كل من يرغب في المساعدة ونساهم في تحريك فاعلي الخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته