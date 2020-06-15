معا لنساعد الانسانية

M

MARYTA

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
41
النقاط
503
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ايها الاحبة الكرام طبتم وطاب مسعاكم
نسال الله التوفيق والسداد في فعل الخير لنا ولكم
ايها الاخوة اردت ان اتشارك واياكم هدا الموضوع
ضقت درعا وانا ابحث فلا اجد نتيجة في google بحثت عن اهم المناطق الفقيرة في بلادنا اهم المشاكل التي تعاني منها لكني لم اجد لدلك وسيلة ارغب في بداية العطاء وبدل الجهد لفعل الخير
ارجو منكم التفاعل بدكر اهم الاحياء الفقيرة في ولاياتكم اهم المشاكل التي يعاني منها
و اجر من دل على الخير كاجر فاعله
فلربما سنساعد كل من يرغب في المساعدة ونساهم في تحريك فاعلي الخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
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