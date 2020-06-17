موديلات خياطة رقم 1 من إبداعي

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مشرفة ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المشرفات
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
252
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :السلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بيكم يا جميع زوار من كل أنحاء العالم يشرفني زيارتكم لنا ودعمنا بالمزيد
من المتابعة.
واهلا وسهلا بأعضاء منتدى الكرام.



جيت ليوم جبتليكم ستيل مغربي رائع ولا أروع هايل شباب وخفيف:
ممزوج بين كروشي مغربية وراقية جدا وخياطة ستيل ولا أروع شاب
ونتمنى ينال إعجابكم.
تابوعيني في موضوع قادم تحت. :عنوان أساسيات خياطة. IMG_20200607_111307.jpg
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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,911
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
مبدعة كعادتك اختي ما ابدعت ..سلمت يمناك
 
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