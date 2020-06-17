موديلات خياطة رقم 1 من إبداعي

نجمة الأرض
:: مشرفة ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المشرفات
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 252
- النقاط
- 721
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :السلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بيكم يا جميع زوار من كل أنحاء العالم يشرفني زيارتكم لنا ودعمنا بالمزيد
من المتابعة.
واهلا وسهلا بأعضاء منتدى الكرام.
جيت ليوم جبتليكم ستيل مغربي رائع ولا أروع هايل شباب وخفيف:
ممزوج بين كروشي مغربية وراقية جدا وخياطة ستيل ولا أروع شاب
ونتمنى ينال إعجابكم.
تابوعيني في موضوع قادم تحت. :عنوان أساسيات خياطة.
من المتابعة.
واهلا وسهلا بأعضاء منتدى الكرام.
جيت ليوم جبتليكم ستيل مغربي رائع ولا أروع هايل شباب وخفيف:
ممزوج بين كروشي مغربية وراقية جدا وخياطة ستيل ولا أروع شاب
ونتمنى ينال إعجابكم.
تابوعيني في موضوع قادم تحت. :عنوان أساسيات خياطة.
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