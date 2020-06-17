مودلات خياطة رقم 2 من ابداعي نجمة .

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مشرفة ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المشرفات
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
257
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
اهلا وسهلا بكم :
يا زوار منتدى الكرام وأهله المميزون الكرام.

يسعدني ان اكون عضوة منكم لي أشارككم إيبداعات أناملي ونعكطيكم نصيحة هيا لخلتني نبدع وخلتني نجتهد هيا ( الإرادة القوية تصنع المستحيا ) هادا هوا سر نجاجي .....شكرا جزيلا.

*جيت معايا بعض موديلات من إبداعي شخصي نتمنى أن تنال إعجابكم .
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