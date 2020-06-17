موديلات خياطة رقم 3 # نجمة الأرض

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مشرفة ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المشرفات
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
261
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
اهلا وسهلا بكم يا أحلى حلوين :
يا أعضاء منتدى المميزون يا سكانه المحببون المبدوعون المتألقون تحية لكم
واهلا ومرحبا بزوار منتدى الكرام المتابعون الأوفياء سلاما عليكم جميع عبر كل تراب وطني.

*جيت وجبتلكم جديد معايا دايمن موديلات خياطة +نصائح #
اول منين تحبي تري قماش شري زوج مترات ونصف تخدملك عباية
تم كي تشري قماش مفضل خليه في لماء لمدة 10 دقايق باه منين تخيطيها وتغسليها متصغارش عليك تكوني شمختيها من أول.
ومنبعد حدي قماش بمكواة.
تم احضري مقص وميترا تاع خياطة + طبشور.

ومرة مقبلة نعلمكم تفصيل نشاء الله.
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