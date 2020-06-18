صور: من أجمل الحدائق التوليب الجميلة في هولندا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

*************************************

**************************

******

فوتوغرافي

يلتقط صور جذّابة لحدائق توليب الجميلة في هولندا دون أن يتواجد أي شخص فيها

باعتبارها واحدة من أشهر الحدائق وأجملها في العالم ، يتدفّق الملايين من الناس إلى الحديقة الهولندية كل عام.

من جانب آخر يعمل البستانيون بلا كلل لزراعة 7 ملايين زهرة تتفتّح كل ربيع والاستعداد للحشود الّتي تتوافد على جمالها

عندما تفتح الحديقة للزوار، ومع ذلك 2020 هي سنة لا مثيل لها مع إجبار جائحة الفيروس التاجي على البقاء الحديقة

مغلقة أمام الجمهور ، يفوت الناس مشهد هذه الأزهار، ولكن لحسن الحظ تمكن أحد الفوتوغرافيين من الوصول إليها

والتقط هذه الصور المذهلة.