الغباء والطفولة

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



التسويق للغباء.

ان الناظر بعين بصيرة ناقدة الى الاعلام وقنواتنا خصوصا
يجد ما تتبناه بعد اشاعة الفواحش وتسميم الاسر ببث مشاكل وابراز حلول واهنة لها انها تستهلك العقول ببث الغباء
فمثلا حصص اسئلة في الشارع
وصبر الاراء في اشياء تافهة
واظهار ان هناك غباء يسير انما هو تشجيع للرداءة .
.
كيف سنحيد اولادنا ونبني عقولهم
بعيدا عن اشياء تافهة تستهلك ادراكهم ؟
فحتى السوشيال ميديا فيه من الهرج الشيء الكثير هنا كيف نساعد اولادنا ونحميهم من الاباحيات المنتشرة التي اثبت العلم انها تستهلك وتدمر العقل
اللين خاصة ؟
ومن هنا ان سعينا كيف ننجوا بأولادنا كيف ننجوا من قولبتهم في افكارنا التي قد لا تصلح لزمانهم
اتمنى اثراء النقاش بتجارب حية خاصة
لأن التنظير يبقى سهلا
وبارك الله في الجميع .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,282
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا اخي الاستاذ عبدالرؤوف
هو عندما يولى الامر لغير اهله
فعندما تجد الشابة خير اعلامية و رضا سيتي 16 اعلامي كبير
و مول المازدا باحث و سياسي كبير و زيطوط مفكر
و الشيخ حمو و شميسو دعاة و مشايخ
ماذا تنتظر من اهل الرداءة غير الرداءة
فجلهم مفرنس العقيدة و الروح بائع لوطنه و لدينه
يباع و يشترى بالدراهم كالدواب
ليس لهم رادع و لا ضمير بل لهم اجندات
يسوقون لها و هدف يسعونه و هو خراب الجزائر
 
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