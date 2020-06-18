الغباء والطفولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







التسويق للغباء.



ان الناظر بعين بصيرة ناقدة الى الاعلام وقنواتنا خصوصا

يجد ما تتبناه بعد اشاعة الفواحش وتسميم الاسر ببث مشاكل وابراز حلول واهنة لها انها تستهلك العقول ببث الغباء

فمثلا حصص اسئلة في الشارع

وصبر الاراء في اشياء تافهة

واظهار ان هناك غباء يسير انما هو تشجيع للرداءة .

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كيف سنحيد اولادنا ونبني عقولهم

بعيدا عن اشياء تافهة تستهلك ادراكهم ؟

فحتى السوشيال ميديا فيه من الهرج الشيء الكثير هنا كيف نساعد اولادنا ونحميهم من الاباحيات المنتشرة التي اثبت العلم انها تستهلك وتدمر العقل

اللين خاصة ؟

ومن هنا ان سعينا كيف ننجوا بأولادنا كيف ننجوا من قولبتهم في افكارنا التي قد لا تصلح لزمانهم

اتمنى اثراء النقاش بتجارب حية خاصة

لأن التنظير يبقى سهلا

وبارك الله في الجميع .