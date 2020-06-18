شاركينا [ كيفاه ووقتاه تعلمتي تطبخي 🙋😂]

ظ

ظل سيريالية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
45
النقاط
5
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
كيف حالكن ؟
هههه اليوم موضوع فيه نوعا ما تبهدايل وضحك و طبخ تاني ❤


كل وحدة تخبرنا وينا سن دخلت تتعلم طبخ و سنة لي زايدة فيها و تاني ماهي اهم المواقف لي حدثت معك سواء
حرقتي حاجة ولا مصلحتش حاجة 😅
هيابناااااااا 🙋🙋🙋🙋 لآسسست ڨوا 😘

ايه وتاني ماهي اهم النصائح لتقدميها للبنات لي راهم يتعلموا قبل ما يدخلوا سن 20 او راهم دخلوا ومزالوا ميعرفوش و اكدولي على خوافات 😂ولي يتقلقوا
فنيانات علابالي مكاش فنيانات 😘❤
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,963
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اسف على المشاركة أنا كشاب تعلمت الطبخ ايام الجامعة عند الإقامة في الإقامة الجامعية حيث كان أول طبخة طبختها فاصولياء باللحم حيث اعجب بها كثيرا من الاصدقاء
 
ظ

ظل سيريالية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
45
النقاط
5
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال إلياس:
اسف على المشاركة أنا كشاب تعلمت الطبخ ايام الجامعة عند الإقامة في الإقامة الجامعية حيث كان أول طبخة طبختها فاصولياء باللحم حيث اعجب بها كثيرا من الاصدقاء
إضغط للتوسيع...
لا عادي يوجد طبخات وطبخون ايضا
😇😀 ااا انه شيىء جميل يبدوا انك شخص محب للعمل
نعم فالاقاامة جد مفيدة خاصة للذين يتكلون على الوالدة 🌹
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top