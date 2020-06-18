شاركينا [ كيفاه ووقتاه تعلمتي تطبخي 🙋😂]

ظل سيريالية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 أوت 2019
- المشاركات
- 45
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
كيف حالكن ؟
هههه اليوم موضوع فيه نوعا ما تبهدايل وضحك و طبخ تاني
كل وحدة تخبرنا وينا سن دخلت تتعلم طبخ و سنة لي زايدة فيها و تاني ماهي اهم المواقف لي حدثت معك سواء
حرقتي حاجة ولا مصلحتش حاجة
هيابناااااااا لآسسست ڨوا
ايه وتاني ماهي اهم النصائح لتقدميها للبنات لي راهم يتعلموا قبل ما يدخلوا سن 20 او راهم دخلوا ومزالوا ميعرفوش و اكدولي على خوافات ولي يتقلقوا
فنيانات علابالي مكاش فنيانات
كيف حالكن ؟
هههه اليوم موضوع فيه نوعا ما تبهدايل وضحك و طبخ تاني
كل وحدة تخبرنا وينا سن دخلت تتعلم طبخ و سنة لي زايدة فيها و تاني ماهي اهم المواقف لي حدثت معك سواء
حرقتي حاجة ولا مصلحتش حاجة
هيابناااااااا لآسسست ڨوا
ايه وتاني ماهي اهم النصائح لتقدميها للبنات لي راهم يتعلموا قبل ما يدخلوا سن 20 او راهم دخلوا ومزالوا ميعرفوش و اكدولي على خوافات ولي يتقلقوا
فنيانات علابالي مكاش فنيانات