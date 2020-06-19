حكمة رائعة

السلام عليكم

وحين يخبرونك ياأخواتي اخواتي عن جهاد النفس الحقيقي ,أخبرهم أن أصدق جهاد هو قدرتك على أن تبقي هذا القلب نقيا صالحا للحياة الأدمية بعد كل تلك المفاجأت و العثرات والانكسارات والهزائم و كأنك مازلت في الصفحة الأول في السطر الأول من مشوار العمر هو جهادكم مع القلب كي يبقى أبيضا رغم كل تلك المعارك





سيعطكم الله أكثر مما تستحقوا وسيكرموكم الله اكثر مما تجتهدو و سيستجيب لكم بأكثر مما دعوتما ولن يترككم رغم أنكم تبتعدوا احيانا ولن يخذل طنكما به فهو عند حسن ظن عبده به لو شكرتم ابد الدهر ما اوفيتما عظيم صنعه وكرمه ولطف بكم



ياالله ما أعظمك يارحمن يارحيم يارحمن الدنيا ورحيم الاخرة

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم. العرض