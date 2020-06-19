مقارنة بين قصتي ( يوسف وموسى ) عليهما السلام





١- كلاهما بدأت قصته ( بمصر ).

٢- كلاهما كان( مفقودا ).

٣- كلاهما تم ( إلقاؤه ) :أحدهما في (الجب) واﻵخر في (اليم)

- سيدنا (يوسف) أُلقي في الجب: (بيدٍ مبغضيه): إخوته

﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ﴾

- وسيدنا (موسى) أُلقي في (اليم) (بيدٍ محبه) : أمه بأمر ربها

﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ﴾

بين كلمتي : ﴿ وَأَلْقُوهُ ﴾....و.....﴿ فَأَلْقِيهِ ﴾

- الأولى: تحمل كمية كبيرة من الحقد والكره.

- والثانية : تحمل كمية كبيرة من (الحنان والرعاية).

ﻷن: (اﻷولى) : من (تدبير البشر).. و(الثانية) : من (تدبير رب البشر)

٤- كلاهما( عاش ) في قصرٍ ذي شأن.

٥ - (أم موسى) كانت (حزينة عليه).. و(أبو يوسف) كان (حزينا عليه)..

٦. في القصر الذي سكن به موسى :

( زوجة صاحب القصر) هي من طلبت أن يتربى موسى لديها.

﴿ وَقالَتِ امرَأَتُ فِرعَونَ قُرَّتُ عَينٍ لي وَلَكَ لا تَقتُلوهُ عَسى أَن يَنفَعَنا أَو نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُم لا يَشعُرونَ ﴾

في القصر الذي عاش فيه يوسف: الزوج هو من طلب أن يتربى يوسف لديه.

﴿ وَقالَ الَّذِي اشتَراهُ مِن مِصرَ لِامرَأَتِهِ أَكرِمي مَثواهُ عَسى أَن يَنفَعَنا أَو نَتَّخِذَهُ وَلَدًاَ ﴾

٧- (زوجة) صاحب القصر الذي عاش به (موسى) : كانت مصدر أمان له .

(زوجة) صاحب القصر الذي عاش به (يوسف): كانت مصدرأذى وقلق له .

٨- كلاهما تحدث القرآن عند بلوغه سن الرشد بصيغتين متشابهتين : الصيغة الخاصة (بيوسف) عليه السلام:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾

الصيغة الخاصة (بموسى) عليه السلام:

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚوَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾

٩- (أم موسى) حكى عن (حزنها) القرآن :

﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾

(أبو يوسف) حكى عن (حزنه) القرآن :

﴿ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾

١٠- إخوان يوسف هم من ألقوا أخاهم وآذوه .

أخت موسى هي من بحثت عنه وساعدته .

١١- عند البحث عن موسى (أم موسى) هي من طلبت البحث عنه وأرسلت أخته .. ﴿ وَقالَت لِأُختِهِ قُصّيهَِ ﴾

وعند البحث عن يوسف (أبو يوسف) هو من طلب البحث عنه وأرسل إخوة يوسف: ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ ﴾

١٢- بداية الفرج ﻷم موسى بلقاء ولدها: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾

بداية الفرج ﻷبي يوسف بلقاء ابنه:﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾

١٣- رب العالمين أوحى ﻷم موسى أنه سيرد لها ابنها :

﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

رب العالمين أوحى ﻷبي يوسف أنه سيرد له ابنه :

﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

١٤- أصحاب القصر الذي عاش به (موسى) عندما كَبُر تصادم معهم وطاردوه: ﴿ فَأَتبَعوهُم مُشرِقينَ .. فَلَمّا تَراءَى الجَمعانِ قالَ أَصحابُ موسى إِنّا لَمُدرَكونَ ﴾

أصحاب القصر الذي عاش به (يوسف) عندماكَبُر تصالحوا معه وقرّبوه: ( وَقالَ المَلِكُ ائتوني بِهِ أَستَخلِصهُ لِنَفسي فَلَمّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ اليَومَ لَدَينا مَكينٌ أَمينٌ )

في قصة يوسف لم تذكر أمه

وفي قصة موسى لم يذكر أبوه.