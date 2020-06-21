مهما بلغت ثقتك بالأخرين لا تفتح لهم من غرفة حياتك سوي غرفة الضيوف





ياتي البعض لحياتك كاالنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس

فحافظ على النعمة وتعلم الدرس



لا شئ يساوي العافية في هذه الدنيا فمن يدركها فاليحمد الله



عندما يزورك المرض تصغر الدنيا في عينيك وتصبح كل أمنياتك تافهة أمام نعمة الصحة يارب اشف كل مريض يتألم



يقول عزوجل أبتليهم لأخفيف عنهم ثم أشفي أوجاعهم فصبرا جميل والله المستعان



لا تعطي الناس أكثر من حقها فالورد من كثرة الماء يموت



من كسر بخاطرك سيذيقه الله نفس كسرك فهو حسبك ونعم الوكيل ثق بالله وقل يارب



ليس بالضرورة ان يكون عدوك عابس في وجهك فاكثر الأعداء ضررا هم الذين يبتسمون لك دوما



ربي أبعدني عن قلب يكون أمامي صادق ومن خلفي منافق

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض