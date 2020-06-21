حكمة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,630
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
مهما بلغت ثقتك بالأخرين لا تفتح لهم من غرفة حياتك سوي غرفة الضيوف


ياتي البعض لحياتك كاالنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس
فحافظ على النعمة وتعلم الدرس

لا شئ يساوي العافية في هذه الدنيا فمن يدركها فاليحمد الله

عندما يزورك المرض تصغر الدنيا في عينيك وتصبح كل أمنياتك تافهة أمام نعمة الصحة يارب اشف كل مريض يتألم

يقول عزوجل أبتليهم لأخفيف عنهم ثم أشفي أوجاعهم فصبرا جميل والله المستعان

لا تعطي الناس أكثر من حقها فالورد من كثرة الماء يموت

من كسر بخاطرك سيذيقه الله نفس كسرك فهو حسبك ونعم الوكيل ثق بالله وقل يارب

ليس بالضرورة ان يكون عدوك عابس في وجهك فاكثر الأعداء ضررا هم الذين يبتسمون لك دوما

ربي أبعدني عن قلب يكون أمامي صادق ومن خلفي منافق
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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