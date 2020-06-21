الشباب والكسل .

بالامس جالست رجلا كبيرا في السن

يعمل فلاحا قد اعتلى راسه شيبا



قال لي انني اقوم باكرا واذهب لمسافة كبيرة بالتحديد لمنطقة مجاورة

لكي أخذ بعض العجائز ليعملن عنده

في المزرعة قال لي ما شاء الله اجدهن مستعدات كأنهن جنود

يأخذهن ويعملن يأخذن مبلغ ٢٠٠٠

دينار اجرة لعملهن

ويزيدهن كيسا مملوء بالخضر او الفواكه كصدقة وتطيبا لخواطرهن

هنا الامر نراه عاديا

المشكل ان لهن اولادا كبار اي شبابا

لكنهم لا يعملون ولا يحركون ساكنا

قال لي عندما انزلهن يأتي اولادهن ليحملوا الكيس وملامح النوم بادية على وجوههم

انه لأمر سيء ان تكون الام هي العاملة بكد بينما الشاب جالسا نائما

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كيف لا يستحي اولئك ؟

اين العيب اهو سوء التربية؟

ام ان اولئك الشباب لا يمتلكون مروءة ولا انفة؟

اين عزة النفس اين شرف العرق الذي يخلفه كسبا حلالا.