الشباب والكسل .

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,189
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بالامس جالست رجلا كبيرا في السن
يعمل فلاحا قد اعتلى راسه شيبا

قال لي انني اقوم باكرا واذهب لمسافة كبيرة بالتحديد لمنطقة مجاورة
لكي أخذ بعض العجائز ليعملن عنده
في المزرعة قال لي ما شاء الله اجدهن مستعدات كأنهن جنود
يأخذهن ويعملن يأخذن مبلغ ٢٠٠٠
دينار اجرة لعملهن
ويزيدهن كيسا مملوء بالخضر او الفواكه كصدقة وتطيبا لخواطرهن
هنا الامر نراه عاديا
المشكل ان لهن اولادا كبار اي شبابا
لكنهم لا يعملون ولا يحركون ساكنا
قال لي عندما انزلهن يأتي اولادهن ليحملوا الكيس وملامح النوم بادية على وجوههم
انه لأمر سيء ان تكون الام هي العاملة بكد بينما الشاب جالسا نائما
.
كيف لا يستحي اولئك ؟
اين العيب اهو سوء التربية؟
ام ان اولئك الشباب لا يمتلكون مروءة ولا انفة؟
اين عزة النفس اين شرف العرق الذي يخلفه كسبا حلالا.
 
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