بجعة تموت من الحزن بعد تحطيم بيضها على يد مجموعة من المراهقات

ناصر dz

ناصر dz

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ماتت بجعة من الحيرة بعد أن أقدمت فتيات مخربلت على تكسير بيضها بالاحجار.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اقدمت مجموعة من الفتيات المراهقات على تحطيم عدد من بيض بجعة بعد إلقاء الحجارة والطوب عليه الشهر الماضي في بولتون

وذكرت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز أنه تم العثور على الأم ميتة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد فترة وجيزة من تحطيم بيضها.
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تم رصد فتيات مراهقات وهم يرمون الحجارة والطوب على عش البجعة على طول قناة مانشستر في كيرسلي في 20 مايو.

وقال شهود عيان إن الفتيات المراهقات استهدفوا الجزيرة التي صنعت فيها البجع عشًا وحطموا ثلاثة بيضات من ستة.
 
إلياس

إلياس

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فار إلى الله
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حسبي الله ونعم الوكيل فيهن والله كما تدين تدان سيأتي عليهم درون هؤلاء الفتيات
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