اختكم من السعودية والله محتاجتكم مره ثانيه

السلام عليكمحبيباتي من الجزائر الشقيقة والله قبل فتره كتبت موضوع في قسم الطبخ وماقصرو الجميلات معايواللحين احتاج مساعده مستعجله ضروري مرهاحتاج الى هذا القالب للمعمول ولا يوجد الا في الجزائر عندكمواحتاج احد يشتري لي القالب ويرسلها الى عنواني في السعوديةاحتاج علبتين كل علبه تجي فيها اتوقع 3 قوالبعارف الموضوع كبير بس والله سهل مره وانا مستعده ادفع كامل تكاليف الشحن ومبلغ المنتج واتعاب الشخص الي بيساعدني لانه ضروري مره محتاج افتح تجاره بس ذا القالب هو الي موقف تجارتي واللهشكرا لكم اذا لم نلتقي في الدنيا باذن الله نلتقي في الجنه