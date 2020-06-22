اختكم من السعودية والله محتاجتكم مره ثانيه

السلام عليكم
حبيباتي من الجزائر الشقيقة والله قبل فتره كتبت موضوع في قسم الطبخ وماقصرو الجميلات معاي
واللحين احتاج مساعده مستعجله ضروري مره
احتاج الى هذا القالب للمعمول ولا يوجد الا في الجزائر عندكم
واحتاج احد يشتري لي القالب ويرسلها الى عنواني في السعودية
احتاج علبتين كل علبه تجي فيها اتوقع 3 قوالب
عارف الموضوع كبير بس والله سهل مره وانا مستعده ادفع كامل تكاليف الشحن ومبلغ المنتج واتعاب الشخص الي بيساعدني لانه ضروري مره محتاج افتح تجاره بس ذا القالب هو الي موقف تجارتي والله
شكرا لكم اذا لم نلتقي في الدنيا باذن الله نلتقي في الجنه
حبيباتي من الجزائر الشقيقة والله قبل فتره كتبت موضوع في قسم الطبخ وماقصرو الجميلات معاي
واللحين احتاج مساعده مستعجله ضروري مره
احتاج الى هذا القالب للمعمول ولا يوجد الا في الجزائر عندكم
واحتاج احد يشتري لي القالب ويرسلها الى عنواني في السعودية
احتاج علبتين كل علبه تجي فيها اتوقع 3 قوالب
عارف الموضوع كبير بس والله سهل مره وانا مستعده ادفع كامل تكاليف الشحن ومبلغ المنتج واتعاب الشخص الي بيساعدني لانه ضروري مره محتاج افتح تجاره بس ذا القالب هو الي موقف تجارتي والله
شكرا لكم اذا لم نلتقي في الدنيا باذن الله نلتقي في الجنه