شد دارك07

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
439
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
شد دارك07 :
يحدث أثناء الازمات وفي الظروف الصعبة جدا التي تصل الى مستوى يهدد حياة الانسان و وجوده أن تطفو فوق السطح أشكال من السلوكات السلبية و مناخا خصبا لبروز العديد من الاشكال السيئة من الطباع مثل الطمع والجشع والسرقة، والابتزاز كما ان هذه الظروف تجعل من الإنسان أكثر قابيلة لقبول الإشاعات وترويجها و تبني التفكير اللاعقلاني و سرعة الاستجابة للاخبار الكاذبة بعدم اعمال العقل لهذا كان لزاما علينا ان نحفظ قلوبنا وعقولنا من الامراض لنتمكن بحق من حفظ أجسامنا من الاسقام.فإن البشر يكون أقل منزلة من الحيوان اذا هو سرق وقت المحنة و أنشغل بتغذية الفتة ونحن في قبل الازمة . و جعل من الإشاعة تسلية في زمن الكرونا.
مخ الهدرة : كورونا و بلادة و قلة مروءة ... بزاف
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,045
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على قلمك الذهبي جعلها في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top