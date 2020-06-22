شد دارك07 :

شد دارك 07 :

يحدث أثناء الازمات وفي الظروف الصعبة جدا التي تصل الى مستوى يهدد حياة الانسان و وجوده أن تطفو فوق السطح أشكال من السلوكات السلبية و مناخا خصبا لبروز العديد من الاشكال السيئة من الطباع مثل الطمع والجشع والسرقة، والابتزاز كما ان هذه الظروف تجعل من الإنسان أكثر قابيلة لقبول الإشاعات وترويجها و تبني التفكير اللاعقلاني و سرعة الاستجابة للاخبار الكاذبة بعدم اعمال العقل لهذا كان لزاما علينا ان نحفظ قلوبنا وعقولنا من الامراض لنتمكن بحق من حفظ أجسامنا من الاسقام.فإن البشر يكون أقل منزلة من الحيوان اذا هو سرق وقت المحنة و أنشغل بتغذية الفتة ونحن في قبل الازمة . و جعل من الإشاعة تسلية في زمن الكرونا.

مخ الهدرة : كورونا و بلادة و قلة مروءة ... بزاف