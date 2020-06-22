شد دارك08

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
439
النقاط
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العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
شد دارك08 :
مع ارتفاع عدد الحالات و عدد الوفيات أخشى ان يحدث تحول لدى الافراد من سلوك الغفلة و الإستهتار إلى سلوك الهلع و الارباك، خاصة لدى فئة النساء والاطفال، وفي الحالتين لن نستطيع هزيمة هذا الوباء بل بالوعي ثم الوعي الذي يقودنا الى حسن التصرف للحفاظ على حياتنا وحياة الاخرين.بلغة اكثر وضوح فإن أي معركة في الحياة تتطلب عُدة وصبرا وحسن تدبير.
مخ الهدرة : عدونا ياجماعة ، ما نغلبوهش بالاستهتار او بالتشكيك في قيادتنا او بكثرة التهويل...بل بالوعي الصحي.
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
لازم الوعي الصحي من طرف على الفرد
جزيت خيرا على الموضوع القيم
 
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