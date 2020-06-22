شد دارك08 :

شد دارك 08 :

مع ارتفاع عدد الحالات و عدد الوفيات أخشى ان يحدث تحول لدى الافراد من سلوك الغفلة و الإستهتار إلى سلوك الهلع و الارباك، خاصة لدى فئة النساء والاطفال، وفي الحالتين لن نستطيع هزيمة هذا الوباء بل بالوعي ثم الوعي الذي يقودنا الى حسن التصرف للحفاظ على حياتنا وحياة الاخرين.بلغة اكثر وضوح فإن أي معركة في الحياة تتطلب عُدة وصبرا وحسن تدبير.

مخ الهدرة : عدونا ياجماعة ، ما نغلبوهش بالاستهتار او بالتشكيك في قيادتنا او بكثرة التهويل...بل بالوعي الصحي .