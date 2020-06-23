اشراقة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

(وأشرقت الأرض بنور ربها)

ماأحلى الصباح حين تصبح لربك ذاكرا ،اللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين، سبحان من أنار الصباح بقدرته وسجدت المخلوقات لعظمته، ووهبنا الحمد والشكر على نعمته، مع شروق الشمس ونور الصباح افتح نوافذ قلبك وأملئه بالأمل والتفاؤل بيوم مشرق جميل ،واجعل قلبك مطمئن وثق أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ،

خير ماتبدأ به يومك

اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل

اللهم دبر لي فإني لاأحسن التدبير ،

ولايشغلك زحام الحياة عن صلاة الضحى، هي تجارة الصباح التي لاتبور، يكفيك من فضلها أنها صدقة عن كل مفاصل جسدك وهي صلاة الأوابين ،ولاتنسون الحوقلة رددو بيقين وثقة بالله.