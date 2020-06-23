يُحكى عن رجل رأى في المنام أنه مات ، وصعد إلى السماء ولما وصل ..كانت دهشته كبيرة ,لما شاهد من الجمال والحدائق الرائعة ،والمنازل والقصور, فسأل عن أصحابها ..جاوبه أحد الملائكة:”هذه المنازل و القصور للصاعدين من الأرض”.

إبتهج الرجل كثيراً وطلب من الملاك أن يرشده إلى مكان سكنه ,فسار به الملاك إلى مكان حيث أصبحت المنازل متواضعة ,وفقيرة , فسأل الرجل الملاك أين منزلي فأشار الملاك إلى غرفة فقيرة صنعت من بعض الأخشاب وقال له هذا هو منزلك .

غضب الرجل وقال للملاك:لماذا لا أسكن في أحد القصور التي مررنا بها ولماذا أنا هنا والبقية في الأماكن الأكثر رفاهية؟

أجابه الملاك: في السماء لا يوجد مواد أولية للبناء فكل ما ترسلونه لنا من الأرض من أعمال صالحة نستعمله لبناء منازل لكم

وأنت هذا كل ما أرسلته لنا ..

بيوتكم تبني بالذكر فلا تتوقفوا عن ذكر الله

( سبحان الله .. الحمد لله .. لا اله الا الله ..

الله اكبر .. لا حول و لا قوة الا بالله)