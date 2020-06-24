لا رغبة لي بشيء ⁦✍️⁩

ثمة ضيق ...

لا رغبة لي بشيء ...

كغيمةٍ وحيدة في آخر ملامح سبتمبر

سُرقت من عرض النسيان !!

تردد ترنيمة البؤساء ...

لم تعد تغريني إغراءات البقاء جميعها ...

ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻼﻣﻨﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮٌ جداً !

حِين تخيبُ التوقعات

يكونّ باقيّ الحديث إبتسامة

كعجوزٍ يغازل صِباه

أنهكه الضرب بعصا الزمن ...

لم يعد قادراً على الوقوف أكثر ...

نام في قبرٍ بوسع الذاكرة ...

مع الوقت ...

تصبح كُل الأشياء قابلة للزوال ..

إلا الذكريات ...

دائرة مغلقة منذُ الأزل...

أريدُ أن أسير بمفردي لأبتعد عن هذا العالم

سأعيد ترتيب أفكاري

أوراقي هدوئي و فوضويتي اللامنتهية.

سأبتعد...

سأبتعد...

لألجأ إلى نفسي..​