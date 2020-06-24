أسفل نصف المدينة

إثنتا عشر دقيقة ونصف قرنمنذ التصقت بكوثاقنا الجريحفي مدينتي التي عشقت نصفها الترابوالغضبتسارعت بها الحقبعواء ريحعشرون مقطعاً من الأسىيئن عند مجمع الغروب في الصباحيُلامس الشجنيهتك العروضفي تقافز الشواطيء الرَّضيعة الشجرخيوطها النِّداء قد تسللتإلى الرموشمهبط الشرودتكاملت على مدارك السفر مؤامرةتبثها إذاعة الحُقَنْلتوقف التناسل السحيق في إرادة الوطنمدينتي الْتَوَتْ تسابق الديارتجمع الحشائش الجريئةبإصبعين ترسِم الوسنمُتَاجَرةحقوقها البريئة عضها اليَبَاسبثديها الأسيف إلتقيتُوالحاكم الجديد قد هطلكالحريق يلهثفي عيونه بواعث انتحاروخلف جنده دوائر مبعثرةحقول سمصرير اسورةأراه يحفر السجون يخنق المقلبالطريق يعبثرَجْعُ إنحباسليس للمدينه صولجان رِقْفقهوة الظهيرةمثل شهوة الصباسِلالها المزركشةشواهد مضت مجندلةأين أنتِ يا طيورنا المشرَّدة؟هل انقلبت ملحدة؟أم الفراق شَدَّ مقلتيكأيا ترى هو الرَّدى؟فالجواهر الأبية استحال صمتها شِراكمن أسافل الرياح شعرها المُنَكَّشُأصابع جرين إفتضاحفلا يَلِدْنَ فرحةًوقد يَقُدْنَ موكب الضبابإنحناء زهرة الخريففَجْرها طلاسم السفرتوشوشوزرقة الجبل سلالم وابخرةوظلنا المهفهف الأثروعاشق المغيبعليه أن يضخ صوب مقلتيه أرملهلتحلب الدجاج مرتين كل عاموجبة وبضع أسئلهسَرَتْ بها قُبَيْلَ صيحة الغمامأذرع الدجلوعند غفوة الملاك لحظتينراود النهار إبنة الجبلسطا على الاقاحجز روحهاواكتفت بوارج الغروب بالصياحِانمحت على عجلبالسيول منذرةعبدالماجد موسى/ لندن