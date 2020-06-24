الصبر هو ,أن تهمس في أذن الحياة

لن أنحني مادام الله معي



عندما يخونك احد الناس قف رافعا رأسك ولا تنحني لأنك انت من فزت بالوفاء



وضعت كل شئ في يد الله لأن يد الله تسع كل شئ



تفاءل

ربما اراد الله لك ان تمر يتلك الأزمات حتى تذوق حلاوة الفرج وجبر الخاطر قريبا بفضله وكرمه



لا يعلم ما في القلوب الا خالقها ف يارب فرج هموما لا يعلمها الا انت



تأكد ان من شق البحر لموسى قادر على ان يفتح لك كل الأبواب المغلقة فقط ثق بربك



ما تعسرت الا وتيسرت وما ضاقت الا فرجت

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض