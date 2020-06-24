الزماڨغا يا دلالي الزماڨغا ..هههه

الزماڨغا يا دلالي الزماڨغا ..هههههغير يجو للميناء يخرج بسينيك ولا رونو espace مغبرة سنة 1984 ...... مشارجيها سلعة و ملصق زوج فيلوات VTT في مؤخرة السيارةو هو يسوق و مرتو قدامو و عندو ولادو 4 زوج صغار و واحد كبير و بهلول شغل dacia duster و و زوج بنات عواتق وحدة 22 و وحدة 32 ..تاع 32 سنة حضرت للثورة الفرنسية و نابليون بونابرت و سقوط باريس و كانت واحد الوقت دردش مع كارومبو.....ايا تلقاهم يمشو في لوطوروت السخانة السيركيلاسيون و يبداو يتناهدو و يسبو في لبلاد : اوووو مي سيپا بوسيبل سيكوا سات ماغد.. بفف بوفغ الجيغي بوفغ peuple ..و ينطق الطفل البهلول هذاك ال duster : مامون مامون غوڨاد كغموص النصاغا غوڨاغدو بنتهم هذيك لكبيرة فاسخة ايفون 6 مسروق في بارباس لحق للحدود تاع فيينا تباع 3 خطرات لاوكراني و بولوني و طلياني دخل لباريس يسهر في باطا خصوه باعو عاودت شراتو هي بواساطة الفيس شراتو ب 300 اورو خلصاتو باغ فاسيليتيو تشوف باباهم يحكيلهم على الميزيرية لي عاشها و يقولهم حاجة ما تبدلت و طيلة الطريق يفهم ولادو مع العائلة و يقري فيهم خاصية الشونج بالاكو يحشولكم راه 20.90 بالاكو اتونسيون ميزونفون ليكوزان اتونسيون ...... والكبير تاعهم douster هاداك تلقاه كل يوم بلاكوب جديدا يروح لماماه Mamo Rogard علاه باسكو التحفيفة غاليا في فرونسا سيبوغ سا يخلو شعورهم يكبارو ممبعد كي يكونو طالعين لفخانسا باش ميموتوش با الشر يشري ساغيطي با الجملة وليزيبيس با الجملة والأومو والفريك با الجملة وكي يوصل لفرانسا يقول سيبا بوسيبل لمعيشة لي راهم عيشينها مارد الله يحسن عونهم الزواولة ..بلاد لي ميزيغابلبصح .. فغيمون توحشت ساغة و كغيمهاذ العام ما يصيفوش معانا ... كيما علابالكم .. كوغونا