كمية....فزياء :

قال شاب لصديقه بعد أن تمكنت الخمر من عقليهما : "كِمْيَاااااااا...يَا وَدْ." وكان يقصد اسْتِحْسَانَ مشروب الخمر. وَرَدّ عليه صديقه الذي كان طالب علم بالجامعة: "فزياااااااااء....يَا وَدْ "....إن هذه الصورة تُشبه إلى حد ما، انخراط دكتور في حزب سياسي، فيُمسك هو بِحَبلِ الحديث عن سياسة الحزب، والتخطيط الاستراتيجي للنهوض بالبلاد، بينما يمسك الجهلاء ممن دفعتهم الظروف نحو الواجهة، وممن لا يتقنون سوى مصطلحات قاموس "الرِّيعْ" فتجد حديثهم ينحصر بين (الحويطة، والشكارة، والبَايْ) قد أقبل أيها الأصدقاء العمل ضمن فريق غير متجانس من حيث المستوى أو الفكر، أو الثقافة، وربما حتى العقيدة. لكن لن أقبل أبدا أن أكون وسط فريق كأبله أو "طرطور" فكما أن للمال وزن، فللعقل وزن كذلك ، وللمستوى الفكري قيمة واعتبار، فلا يجب أن يمنح الدكتور فرصة لأي كان فيحوله إلى خادم أو تابع للجهلاء، بل يجب أن يصنع هو وأمثاله من رجال الفكر التغيير .