كَرَّهتونا_فالدّين

كَرَّهتونا فالدّين؟

كلام ليس بهيِّن، يستحق وقفة.

يقرأ تعليقاً فيه نصيحة لا تعجِبُه، فيغضب ويصرُخ: كرَّهتونا فالدين.

يسمع ما لا يُرضي هواه وشهوتَه واهتماماتِه التافهة، فيتميَّزُ غيظاً ويقول: كرَّهتونا الدين.

يريد أن يعيش حياته بلا رقيبٍ ولا حسيبٍ ولا حدودٍ ولا ضوابط، فإذا أُمِرَ بالمعروفِ ونُهيَ عن المنكر تمعَّر وجهُه و رفع عقيرَتَه : كرَّهتونا في الدين.

يرى زلَّةً لإنسانٍ متديِّنٍ أو يسمَع بها، فيردد قائلاً: كرَّهتونا الدين.

تجده حباب للغرب والكفرة ومتمني العيش عندهم لكنه للمسلمين عدو ، فإذا وُعِظَ في نفاقِه هذا .. قال: كرَّهتونا الدين. يقرأ تعليقاً فيه نصيحة لا تعجِبُه، فيغضب ويصرُخ: كرَّهتونا فالدين.يسمع ما لا يُرضي هواه وشهوتَه واهتماماتِه التافهة، فيتميَّزُ غيظاً ويقول: كرَّهتونا الدين.يريد أن يعيش حياته بلا رقيبٍ ولا حسيبٍ ولا حدودٍ ولا ضوابط، فإذا أُمِرَ بالمعروفِ ونُهيَ عن المنكر تمعَّر وجهُه و رفع عقيرَتَه : كرَّهتونا في الدين.يرى زلَّةً لإنسانٍ متديِّنٍ أو يسمَع بها، فيردد قائلاً: كرَّهتونا الدين.تجده حباب للغرب والكفرة ومتمني العيش عندهم لكنه للمسلمين عدو ، فإذا وُعِظَ في نفاقِه هذا .. قال: كرَّهتونا الدين.

تكرَه الدين

﴿وَاعلَموا أَنَّ فيكُم رَسولَ اللَّهِ لَو يُطيعُكُم في كَثيرٍ مِنَ الأَمرِ لَعَنِتُّم وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيكُمُ الإيمانَ وَزَيَّنَهُ في قُلوبِكُم وَكَرَّهَ إِلَيكُمُ الكُفرَ وَالفُسوقَ وَالعِصيانَ أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدونَ﴾

[الحجرات: ٧]

!..قبل أناسأل نفسَكَ أيُّها الجاهل أيّ دينٍ تعتنق؟!.....لو كنتَ مسلماً حقَّاً، فالمسلمُ لا يكره دينه لأجل فلان وعلان ولأجل كلمة هنا وكلمة هناك !!لو كنتَ تعرفُ معنى الإسلام ومعنى الدين لعلمتَ أنَّ قولك: كرَّهتونا الدين .. مقولةُ كفر !كلمةٌ طيبةٌ أو سيئةٌ جعلتكَ تكره الدين ..أمَّا انتشارُ الكفرِ فإنَّه لم يجعلك تكره الكفرَة ؟!!وترويجُ الرذائل والفواحش لم يجعلك تكرَه الفواحشَ !!؟أنت مستعدٌّ فقط لكُره الدين ...فلتكره الدينَ، وماذا يضرُّ الدينَ لو كرهتَه ؟!ولستَ تضرُّ إلا نفسك ، هدانا الله و إيّاك !