السلام عليكم

أسرع أنواع النساء بكاء هي تلك التي لا تستطيع شرح مافي قلبها سواء لحظات الحزن او الفرح وهذا النوع يتميز بالوفاء والكرم والاحساس بالأخرين





عندما تعطي غيرك بداية جميلة حاول أن تعطيه نهاية أجمل لا تؤلم شخص بدأت معه بشكل جميل لان العبرة دائما تكون بالنهاية



حين تصبح الأنثى سريعة الزعل فتأكد بأن هناك شئ قد أتعب قلبها دون رحمة





أتمنى ان تقتنع بهذه العبارة ,من يبعدهم الله عنك ,لا تحاول اعادتهم اليك ابدا



أسامح ولكنني ايضا اتعلم درسا ,لن أكرهك ولكنني لن أقترب منك لدرجة تجعلك تؤذنني مرة أخرى ,لن ادع تسامح يتحول الى غباء