السلام عليكم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,640
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
أسرع أنواع النساء بكاء هي تلك التي لا تستطيع شرح مافي قلبها سواء لحظات الحزن او الفرح وهذا النوع يتميز بالوفاء والكرم والاحساس بالأخرين


عندما تعطي غيرك بداية جميلة حاول أن تعطيه نهاية أجمل لا تؤلم شخص بدأت معه بشكل جميل لان العبرة دائما تكون بالنهاية

حين تصبح الأنثى سريعة الزعل فتأكد بأن هناك شئ قد أتعب قلبها دون رحمة


أتمنى ان تقتنع بهذه العبارة ,من يبعدهم الله عنك ,لا تحاول اعادتهم اليك ابدا

أسامح ولكنني ايضا اتعلم درسا ,لن أكرهك ولكنني لن أقترب منك لدرجة تجعلك تؤذنني مرة أخرى ,لن ادع تسامح يتحول الى غباء
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,640
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
وفيك باركة اخي شكرا لمرورك الكريم وجزاك الله كل خير في الدارين
 
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