لحظات جميلة بين الشيخين علي جابر والسديس 1407هـ فى صلاة التهجدفى الحرم

ناصر dz

ناصر dz

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الشيخ الدكتور علي عبدالله بن علي جابر - رحمه الله -
يتقدم بسكينة ووقار ليأخذ نوبته في إمامة صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 28-9-1407هـ
ويصافح الشيخ عبدالرحمن السديس مع حديث ودي بينهما
يعكس المحبة والتآخي والتقدم إلى إمامة المصلين في الحرم المكي بنفس مطمئنة وثقة عالية بفضل الله
 
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