لحظات جميلة بين الشيخين علي جابر والسديس 1407هـ فى صلاة التهجدفى الحرم

ناصر dz
:: عضو بارز ::
الشيخ الدكتور علي عبدالله بن علي جابر - رحمه الله -
يتقدم بسكينة ووقار ليأخذ نوبته في إمامة صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 28-9-1407هـ
ويصافح الشيخ عبدالرحمن السديس مع حديث ودي بينهما
يعكس المحبة والتآخي والتقدم إلى إمامة المصلين في الحرم المكي بنفس مطمئنة وثقة عالية بفضل الله
يتقدم بسكينة ووقار ليأخذ نوبته في إمامة صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 28-9-1407هـ
ويصافح الشيخ عبدالرحمن السديس مع حديث ودي بينهما
يعكس المحبة والتآخي والتقدم إلى إمامة المصلين في الحرم المكي بنفس مطمئنة وثقة عالية بفضل الله