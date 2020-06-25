لحظات جميلة بين الشيخين علي جابر والسديس 1407هـ فى صلاة التهجدفى الحرم

الشيخ الدكتور علي عبدالله بن علي جابر - رحمه الله -يتقدم بسكينة ووقار ليأخذ نوبته في إمامة صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 28-9-1407هـويصافح الشيخ عبدالرحمن السديس مع حديث ودي بينهمايعكس المحبة والتآخي والتقدم إلى إمامة المصلين في الحرم المكي بنفس مطمئنة وثقة عالية بفضل الله