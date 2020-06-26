السلام عليكم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,641
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
حكمة أعجبتني
الدنيا مسرح أسوأ مافيه أشخاص يمثلون الأهتمام حين يريدون شيئا منكم

الكتمان أشبه بالنزيف الداخلي لا يلاحظه احد لكن ألمه يرهق صاحبه حد الهلاك


لا تحزن على شئ فقدته فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر فالخير فيما اختاره الله لك فقل الحمد لله على كل حال

بعض الاشخاص لا يحاذثونك
الا لوقت فراغهم ولا يهتمون بك الا لاحتياجهم

قيل للسعادة أين تسكنين قالت في قلوب الراضين بقضاء الله
اللهم لك الحمد حتى ترضى

اذا أردت ان تعيش سعيدا لا تقارن نفسك بغيرك واعلم أن لديك حياة مختلفة ونصيب وقدر لا يشبه غيرك دائما قل الحمد لله

كنت من النوع الذي لا يغلق بابه في وجه احد
فامررة بتجارب جعلتني لا افتحه من الأساس

من تركني ويرحل سأعتبره مثل الذي ترك الدنيا ورحل عنها فأمواتي لا يعودون حتى ولو اهلكني فراقهم
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,107
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كلمات من ذهب و رائعة زادت منتدى روعة في طرحك
بورك فيك على الطرح الرائع
 
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