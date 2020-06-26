السلام عليكم

حكمة أعجبتني

الدنيا مسرح أسوأ مافيه أشخاص يمثلون الأهتمام حين يريدون شيئا منكم



الكتمان أشبه بالنزيف الداخلي لا يلاحظه احد لكن ألمه يرهق صاحبه حد الهلاك





لا تحزن على شئ فقدته فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر فالخير فيما اختاره الله لك فقل الحمد لله على كل حال



بعض الاشخاص لا يحاذثونك

الا لوقت فراغهم ولا يهتمون بك الا لاحتياجهم



قيل للسعادة أين تسكنين قالت في قلوب الراضين بقضاء الله

اللهم لك الحمد حتى ترضى



اذا أردت ان تعيش سعيدا لا تقارن نفسك بغيرك واعلم أن لديك حياة مختلفة ونصيب وقدر لا يشبه غيرك دائما قل الحمد لله



كنت من النوع الذي لا يغلق بابه في وجه احد

فامررة بتجارب جعلتني لا افتحه من الأساس



من تركني ويرحل سأعتبره مثل الذي ترك الدنيا ورحل عنها فأمواتي لا يعودون حتى ولو اهلكني فراقهم