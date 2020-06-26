السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاء الله هذا الموضوع هو مساحة للاعترافات وتفريغ بعض الشحنات

ان شاء الله تكون تجربة ممتعة ومفيدة لكم ولو بنصيحة او اخذ عبرة

فكما قيل السعيد من وعظ بغيره

بالطبع اي شيء يتم كتابته هنا لايعني بالضرورة التعميم

وشكرا جزيلا