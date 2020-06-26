باب القلب

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يوسف علي الكبير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
59
النقاط
505
العمر
21
محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله هذا الموضوع هو مساحة للاعترافات وتفريغ بعض الشحنات
ان شاء الله تكون تجربة ممتعة ومفيدة لكم ولو بنصيحة او اخذ عبرة
فكما قيل السعيد من وعظ بغيره
بالطبع اي شيء يتم كتابته هنا لايعني بالضرورة التعميم
وشكرا جزيلا
 
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