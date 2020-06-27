خبيرة تغذية: تناول ثمرة جوافة يوميًا يقوي مناعة الجسم

أكدت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية، أن هناك عوامل كثيرة تساعد على تقوية مناعة الجسم بدلا من شراء بعض المنتجات من الصيدليات، لافتة إلى أن الجسم يحتاج من 65إلى 90 ملى جرام من فيتامين "c" فى اليوم الواحد.وأوضحت " العراقي" أن ثمرة الجوافة الواحدة تحتوي على 230 ملي جرام من فيتامين " c" وهذا أكثر من المعدل المطلوب، لافتة إلى أن تناول ثمرة واحدة من الفلفلالألوان تحتوى على 100 مجم فيتامين C.وأضافت أن نسبة إفادة الجسم بالمكملات الغذائية لا تزيد عن 40% مقارنة بالأغذية الصحية، لافتة إلى أن المناعة لا تقتصر فقط على تناول الفيتامينات من المكملات الغذائية ولكن هناك عوامل لتقوية المناعة بل أن تناول الأطعمة الغنية بالفيتاميات والممارسات اليومية لها دور كبير في مناعة الجسم.وأشارت العراقي إلى أن قوة مناعة الجسم قادرة على مواجهة فيروس كورونا