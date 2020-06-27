سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
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- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
هاجمي وانسي طيبتك:
بعض الأحيان تشعرين بأن زوجك يرغب بك فعلاً ، لكنه ليس مستعداً بعد لتقبل الفكرة ، وهنا أنسي طيبتك ولطفك وبادري بالحركة الجريئة فلا تدعيه يفكر فهاجمي وكوني ساحره ويجب أن تتصرفي بسرعه وبدون تردد لكي تؤدي الخطوة الى النتيجة المرجوة فأخطفي أحاسيسه .
مخ الهدرة : انصحك «بالاهتمام بزوجك» فهو ملك متوج على مملكتك التي تتربعين على عرشها ، مملكة الحب والوئام والسعادة .
بعض الأحيان تشعرين بأن زوجك يرغب بك فعلاً ، لكنه ليس مستعداً بعد لتقبل الفكرة ، وهنا أنسي طيبتك ولطفك وبادري بالحركة الجريئة فلا تدعيه يفكر فهاجمي وكوني ساحره ويجب أن تتصرفي بسرعه وبدون تردد لكي تؤدي الخطوة الى النتيجة المرجوة فأخطفي أحاسيسه .
مخ الهدرة : انصحك «بالاهتمام بزوجك» فهو ملك متوج على مملكتك التي تتربعين على عرشها ، مملكة الحب والوئام والسعادة .