هاجمي وانسي طيبتك

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
454
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
هاجمي وانسي طيبتك:
بعض الأحيان تشعرين بأن زوجك يرغب بك فعلاً ، لكنه ليس مستعداً بعد لتقبل الفكرة ، وهنا أنسي طيبتك ولطفك وبادري بالحركة الجريئة فلا تدعيه يفكر فهاجمي وكوني ساحره ويجب أن تتصرفي بسرعه وبدون تردد لكي تؤدي الخطوة الى النتيجة المرجوة فأخطفي أحاسيسه .
مخ الهدرة : انصحك «بالاهتمام بزوجك» فهو ملك متوج على مملكتك التي تتربعين على عرشها ، مملكة الحب والوئام والسعادة .
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
454
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سلمت يداك على الطرح الرائع
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
لكم الشكر والتقدير على هذا المرور الكريم
دمتم بحفظ الله ورعايته
 
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