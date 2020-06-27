هاجمي وانسي طيبتك:

بعض الأحيان تشعرين بأن زوجك يرغب بك فعلاً ، لكنه ليس مستعداً بعد لتقبل الفكرة ، وهنا أنسي طيبتك ولطفك وبادري بالحركة الجريئة فلا تدعيه يفكر فهاجمي وكوني ساحره ويجب أن تتصرفي بسرعه وبدون تردد لكي تؤدي الخطوة الى النتيجة المرجوة فأخطفي أحاسيسه .

مخ الهدرة : انصحك «بالاهتمام بزوجك» فهو ملك متوج على مملكتك التي تتربعين على عرشها ، مملكة الحب والوئام والسعادة